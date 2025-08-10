Rezan Epözdemir kimdir? Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı mı, ne oldu?

Rezan Epözdemir, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve araştırılan isimlerin başında yer almaya başladı. Türkiye’nin gündemine oturan kritik davaları savunma görevini üstlenen ünlü avukat Rezan Epözdemir, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı. Peki, Rezan Epözdemir kimdir? Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı mı, ne oldu?

Peki, Rezan Epözdemir kimdir? Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı mı, ne oldu?

REZAN EPÖZDEMİR TUTUKLANDI MI, NE OLDU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, Türkiye’de gündem olan birçok kritik davada adı öne çıkan Rezan Epözdemir, “rüşvet verme”, “siyasi ve askeri casusluk” ile “FETÖ’ye yardım” suçlamalarıyla gözaltına alındı.

REZAN EPÖZDEMİR KİMDİR?

Rezan Epözdemir, 24 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden ikincilikle mezun oldu.

Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde özel hukuk ana bilim dalında tamamladı. Akabinde Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim dalında "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" isimli doktora tezini başarıyla tamamlayarak yüksek onur derecesi ile Hukuk Doktoru olmuştur.

"Taraf Ehliyeti", "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" ve "Haksız Tahrik" isimli üç adet kitabı ve gazete ve dergilerde onlarca bilimsel makalesi yayımlanmıştır.

2007 yılında Analiz Hukuk Bürosu'nu kurmuştur.

Münevver Karabulut'un ve Pınar Gültekin'in ailesinin avukatlığını yaptı.

16158 sicil numaralı Galatasaray Spor Kulübü üyesi oldu.

2021 Galatasaray SK başkanlık seçiminde Burak Elmas'ın listesinde yer aldı. Elmas seçimi kazandıktan sonra Galatasaray SK Başkan Yardımcısı oldu. Yine 02.08.2021 tarihinde Galatasaray Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili oldu.

