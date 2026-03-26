Rezidans koridorunda çifte cinayet! Katiller komşuları çıktı, villada yakalandılar

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 24 Şubat'ta Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'ndaki bir rezidansın beşinci katında çıkan çatışmada Mehmet Eren Karamanlar (37) ile Fevzi Kılıç'ın (34) yaşamını yitirmesine ilişkin çalışma yaptı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntüleri üzerinden şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit eden ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından yaptıkları operasyon sonucu şüphelilerin kaçmalarına yardım ettiği öne sürülen O.Ç. (32) ile olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen E.Ç'yi (30) gözaltına aldı.