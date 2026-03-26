Rezidans koridorunda çifte cinayet! Katiller komşuları çıktı, villada yakalandılar
26.03.2026 14:09
AA, İHA
İstanbul Esenyurt'ta bir rezidansın koridorunda işlenen çifte cinayete ilişkin tetiği çeken iki şüpheli, bir villada saklandıkları sırada yakalandı.
Esenyurt'ta bir rezidansın koridorunda iki kişinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli tutuklanırken, olayla ilgili iki şüpheli daha yakalandı.
İKİ ZANL TUTUKLANDI
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 24 Şubat'ta Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'ndaki bir rezidansın beşinci katında çıkan çatışmada Mehmet Eren Karamanlar (37) ile Fevzi Kılıç'ın (34) yaşamını yitirmesine ilişkin çalışma yaptı.
Çevredeki güvenlik kamera görüntüleri üzerinden şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit eden ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından yaptıkları operasyon sonucu şüphelilerin kaçmalarına yardım ettiği öne sürülen O.Ç. (32) ile olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen E.Ç'yi (30) gözaltına aldı.
KATİL KOMŞU ÇIKTI
İfadesi alınan E.Ç, maktul tarafın kendisini dövdüğünü, durumu aynı sitede yaşayan arkadaşları E.C. ile M.F.T'ye bildirdiğini, daha sonra iki tarafın cep telefonuyla konuşup birbirlerine küfür ederek olayı gerçekleştirdiklerini beyan etti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
TETİĞİ ÇEKENLER VİLLADA SAKLANIRKEN YAKALANDI
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, çatışma sırasında ateş açan E.C. ile M.F.T'yi de Büyükçekmece'deki bir villaya yapılan operasyonla gözaltına aldı.
Yapılan sorgulamalarda E.C'nin daha önce çeşitli suçlardan 21 kaydı, M.F.T'nin ise 5 kaydı olduğu anlaşıldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin olay sonrası siteden kaçması güvenlik kamerasınca kaydedilirken, Büyükçekmece'deki villaya yönelik operasyon da termal polis dronuyla görüntülendi.
NE OLMUŞTU?
Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'ndaki bir rezidanstan silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitmiş, rezidansın beşinci katındaki koridorda iki kişinin yerde hareketsiz yattığını görmüştü.
Silahla vurulduğu tespit edilen iki kişinin hayatını kaybettiği belirlenmişti.
Yapılan incelemede söz konusu ölen kişilerin Mehmet Eren Karamanlar ile Fevzi Kılıç olduğu tespit edilmişti.
Yaşamını yitiren iki kişinin çok sayıda suç kaydı olduğu anlaşılmıştı.