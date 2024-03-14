Rezidansta 2 milyon liralık hırsızlık: Birinin 97, diğerinin 83 suç kaydı var
İstanbul Başakşehir’de bir rezidansa giren üç kişi, 2 milyon lira değerinde nakit para ve ziynet eşyası çaldı. Polis, güvenlik kameralarına yakalanan hırsızları gözaltına alırken, şüphelilerden Şeyma U’nun daha önceden 97, Ebru U’nun ise 83 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
İstanbul Başakşehir’deki bir rezidanstan 2 milyon liralık hırsızlık yapıldı.Başakşehir’de 4 Mart Pazartesi günü meydana gelen olayda, A.M.K.H’nın evine giren hırsızlar, 33 bin 600 dolar nakit para ile değeri 20 bin dolar olan ziynet eşyasını çalarak kaçtı.