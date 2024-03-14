Rezidansta 2 milyon liralık hırsızlık: Birinin 97, diğerinin 83 suç kaydı var

İstanbul Başakşehir’deki bir rezidanstan 2 milyon liralık hırsızlık yapıldı.

Başakşehir’de 4 Mart Pazartesi günü meydana gelen olayda, A.M.K.H’nın evine giren hırsızlar, 33 bin 600 dolar nakit para ile değeri 20 bin dolar olan ziynet eşyasını çalarak kaçtı.