imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

Rezidansta 2 milyon liralık hırsızlık: Birinin 97, diğerinin 83 suç kaydı var

İstanbul Başakşehir’de bir rezidansa giren üç kişi, 2 milyon lira değerinde nakit para ve ziynet eşyası çaldı. Polis, güvenlik kameralarına yakalanan hırsızları gözaltına alırken, şüphelilerden Şeyma U’nun daha önceden 97, Ebru U’nun ise 83 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Rezidansta 2 milyon liralık hırsızlık: Birinin 97, diğerinin 83 suç kaydı var - 1

İstanbul Başakşehir’deki bir rezidanstan 2 milyon liralık hırsızlık yapıldı.

Başakşehir’de 4 Mart Pazartesi günü meydana gelen olayda, A.M.K.H’nın evine giren hırsızlar, 33 bin 600 dolar nakit para ile değeri 20 bin dolar olan ziynet eşyasını çalarak kaçtı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Rezidansta 2 milyon liralık hırsızlık: Birinin 97, diğerinin 83 suç kaydı var - 2

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüphelilerin olay öncesinde güvenlik kameraları tarafından görüntülendikleri ortaya çıktı.

Görüntülerde şüphelilerin asansöre binerek hırsızlık yapacakları kata çıktıkları görüldü.
Rezidansta 2 milyon liralık hırsızlık: Birinin 97, diğerinin 83 suç kaydı var - 3

Polis olayla ilgili başlattığı çalışmada kimliklerini tespit ettikleri şüpheliler Şeyma U., Ebru U. ve yaşı 18’den küçük G.Ç.’yi gözaltına aldı.

Rezidansta 2 milyon liralık hırsızlık: Birinin 97, diğerinin 83 suç kaydı var - 4

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden Şeyma U’nun daha önceden 97 suç kaydı olduğu ayrı bir dosyadan polis tarafından arandığı ortaya çıktı.

Rezidansta 2 milyon liralık hırsızlık: Birinin 97, diğerinin 83 suç kaydı var - 5

Diğer şüpheli Ebru U.’nun ise 83 suç kaydı olduğu belirlendi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

DAHA FAZLA GÖSTER