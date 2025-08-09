Rezidansta dehşet: Resepsiyon görevlisini tekme tokat dövdü
İstanbul Küçükçekmece'de bir rezidansta çevreye rahatsızlık verdiği iddia edilen kişi, bina sakinlerinin şikayeti üzerine kendisini uyaran resepsiyon görevlisini tekme tokat dövdü.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi İnönü Mahallesi'ndeki bir rezidansta 29 Temmuz günü saat 05.00 sıralarında korku dolu anlar yaşandı.
İddiaya göre; rezidansın havuzunda eğlenen E.Y. ile yabancı uyruklu kız arkadaşı, resepsiyon görevlisi Cevat Dalyaprak tarafından uyarıldı. Bu sırada tartışan E.Y. ile kız arkadaşı, havuzdan ayrıldı.