Rezidansta dehşet: Resepsiyon görevlisini tekme tokat dövdü

İstanbul Küçükçekmece'de bir rezidansta çevreye rahatsızlık verdiği iddia edilen kişi, bina sakinlerinin şikayeti üzerine kendisini uyaran resepsiyon görevlisini tekme tokat dövdü.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi İnönü Mahallesi'ndeki bir rezidansta 29 Temmuz günü saat 05.00 sıralarında korku dolu anlar yaşandı.

İddiaya göre; rezidansın havuzunda eğlenen E.Y. ile yabancı uyruklu kız arkadaşı, resepsiyon görevlisi Cevat Dalyaprak tarafından uyarıldı. Bu sırada tartışan E.Y. ile kız arkadaşı, havuzdan ayrıldı.

E. Y. asansörle, kız arkadaşı ise yangın merdiveninden binanın 8'inci katına çıktı. İddiaya göre daireye kız arkadaşından önce gelen E.Y., kız arkadaşının içeride olduğunu düşünerek boş dairenin kapısını tekmelemeye ve bağırmaya başladı.

TEKME TOKAT DAYAK ATTI

Bina sakinlerinin yeniden şikayet etmesi üzerine resepsiyon görevlisi Cevat Dalyaprak binanın 8'inci katına çıkarak yeniden uyarıda bulundu. Bunun üzerine E.Y., görevli Dalyaprak'a saldırarak dövdü.

DÖVÜLEN GÖREVLİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Bir süre dövülen Cevat Dalyaprak, binada yaşayan başka bir kişinin evinden çıkarak araya girmesi ile kurtuldu. Hastaneden darp raporu alan Dalyaprak, polise giderek şikayetçi oldu.

SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Resepsiyon görevlisi Cevat Dalyaprak'ın çalıştığı binanın 8'inci katında dövüldüğü anlar, binanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, E.Y.'nin saldırdığı Cevat Dalyaprak'ı yere düşürerek dövdüğü anlar yer alıyor.

"ASANSÖRDEN İNER İNMEZ BANA KAFA ATTI"

Dövülen resepsiyon görevlisi Cevat Dalyaprak şöyle konuştu:

"Asansörden inip sessiz olmasını söyler söylemez bana kafa attı. Bir süre boğuştuk. Belinde silah görünce müdahale etmekten korktum. Bayağı bir boğuştuk. Beni darbetti.

"KAFANA SIKACAĞIM DİYE TEHDİT ETTİ"

'Asansörle eksi ikinci kata ineceksin. Senin kafana sıkacağım.' şeklinde tehdit etmeye başladı.  Ardından komşumuz çıkıp olaya müdahale etti. Şahsı uzaklaştırdı, ben de aşağı indim. Hem otoparkın kapısını kırdı, hem de kız arkadaşının oturduğu dairenin kapısını kırdı. Kız arkadaşı o günden beri yok burada. Taşındı, gitti buradan."

