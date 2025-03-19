imsakiye

Rezidansta iple bağlayıp işkence ettiler: Üç sanığın cezaları onandı

Konya’da bir kadın, eski sevgilisi ve onun sevgilisi ile arkadaşı tarafından kaçırıldı. Demet A. isimli kadını çamaşır ipiyle bağlayıp işkence eden Murat Demirci, Sara Demir ve Tuğba Demirci 10’ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Üç sanık hakkında verilen karar, mahkeme tarafından onandı.

Rezidansta iple bağlayıp işkence ettiler: Üç sanığın cezaları onandı - 1

Konya’da Demet A. isimli kadının kaçırılıp, bir rezidansta işkenceye maruz bırakılmasına ilişkin davada verilen hapis cezaları, mahkeme tarafından onandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Rezidansta iple bağlayıp işkence ettiler: Üç sanığın cezaları onandı - 2

Olay, 8 Nisan 2022’de Selçuklu’da yaşandı.

Kafe işleten Murat Demirci, bir süre flört ettiği eski çalışanı Demet A. ile buluşup, otomobille yola çıktı.

Meram ilçesine gelindiğinde otomobile Demirci’nin nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci de bindi.
Rezidansta iple bağlayıp işkence ettiler: Üç sanığın cezaları onandı - 3

ÇAMAŞIR İPİYLE BAĞLAYIP, İŞKENCE ETTİLER

İki kadın, iddiaya göre, Demet A’nın ellerini çamaşır ipiyle bağladı.

Rezidansa götürülen Demet A., burada 2 saat boyunca işkence gördü.

Demet A., kurtulduktan sonra polise gidip şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.

Rezidansta iple bağlayıp işkence ettiler: Üç sanığın cezaları onandı - 4

BİR KADINA DAHA İŞKENCE ETMİŞLER

Şüphelilerin aynı gün Murat Demirci’nin başka bir eski sevgilisi Merve Kaya’ya da işkence yaptığı ortaya çıktı. Tekrar gözaltına alınan şüpheliler, tutuklandı.

Üç şüpheli hakkında ayrıca Demet A.’ya yönelik işkence iddiası nedeniyle de tutuklama kararı çıkarıldı.

Sanıklar, Demet A.’ya ilişkin eylemleri nedeniyle 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandıkları dava sürecinde bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye oldu.
Rezidansta iple bağlayıp işkence ettiler: Üç sanığın cezaları onandı - 5

CEZALAR ONANDI

Tutuksuz yargılanan Murat Demirci ile nişanlısı Sara Demir ve arkadaşları Tuğba Demirci hakkında nitelikli yağma suçundan 5'er yıl, hürriyeti yoksun kılma suçundan ise 5'er yıl olmak üzere 10’ar yıl hapis cezası verildi.

Taraf avukatları karara itiraz etti.

İtiraz üzerine dosya Konya Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderildi.

9’uncu Ceza Dairesi, dosyayı inceleyip, cezaları onadı. Kararda, yargılama sürecinin kanuna uygun olarak yapıldığı belirtildi.

Ayrıca kararda, dosyaya konu olan eylemlerin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığına, eylemlere uyan suç tipi ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığına ve taraf avukatlarının istinaf taleplerinin reddine karar verildiğine yer verildi.

Rezidansta iple bağlayıp işkence ettiler: Üç sanığın cezaları onandı - 6

MERVE’YE İŞKENCENİN CEZASI 9’AR YIL HAPİS

Sanıklar, Merve Kaya’ya yönelik eyleminden dolayı 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı.

Yargılama sürecinde adını Eda olarak değiştiren Merve Kaya şikayetinden vazgeçti, ancak yargılama kamu davası olarak devam etti.

Bu süreçte üç sanık, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu.

6 Nisan 2023’te yapılan karar duruşmasında mahkeme heyeti, üç sanığa hürriyetten yoksun kılma suçundan 6’şar yıl, tehdit ve hakaret suçundan 2 yıl 6’şar ay, yağma suçunu da kasten yaralama olarak değerlendirip, 16 ay 15’er gün olmak üzere toplam 9 yıl 10 ay 15’er gün hapis cezası verdi.

Sanıklar, mala zarar verme suçundan ise beraat etti.

Taraf avukatlarının itirazı üzerine dosya Konya Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderildi.

DAHA FAZLA GÖSTER