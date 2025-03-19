Rezidansta iple bağlayıp işkence ettiler: Üç sanığın cezaları onandı
Konya’da bir kadın, eski sevgilisi ve onun sevgilisi ile arkadaşı tarafından kaçırıldı. Demet A. isimli kadını çamaşır ipiyle bağlayıp işkence eden Murat Demirci, Sara Demir ve Tuğba Demirci 10’ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Üç sanık hakkında verilen karar, mahkeme tarafından onandı.
Konya’da Demet A. isimli kadının kaçırılıp, bir rezidansta işkenceye maruz bırakılmasına ilişkin davada verilen hapis cezaları, mahkeme tarafından onandı.