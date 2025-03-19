Rezidansta iple bağlayıp işkence ettiler: Üç sanığın cezaları onandı

MERVE’YE İŞKENCENİN CEZASI 9’AR YIL HAPİS

Sanıklar, Merve Kaya’ya yönelik eyleminden dolayı 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı.

Yargılama sürecinde adını Eda olarak değiştiren Merve Kaya şikayetinden vazgeçti, ancak yargılama kamu davası olarak devam etti.

Bu süreçte üç sanık, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu.

6 Nisan 2023’te yapılan karar duruşmasında mahkeme heyeti, üç sanığa hürriyetten yoksun kılma suçundan 6’şar yıl, tehdit ve hakaret suçundan 2 yıl 6’şar ay, yağma suçunu da kasten yaralama olarak değerlendirip, 16 ay 15’er gün olmak üzere toplam 9 yıl 10 ay 15’er gün hapis cezası verdi.

Sanıklar, mala zarar verme suçundan ise beraat etti.

Taraf avukatlarının itirazı üzerine dosya Konya Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderildi.