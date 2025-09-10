Rezidansta ölü bulundu: Erkek arkadaşı kaçtı, uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul Beyoğlu'nda 20 yaşındaki Faslı Jawhara Aboucheikh, erkek arkadaşının rezidans dairesinde ölü bulundu. Kaçan erkek arkadaşı A.A. Bursa'da yakalanarak, tutuklandı. Evde yapılan incelemelerde ise uyuşturucu madde ele geçirildi.
20 yaşındaki Faslı Jawhara Aboucheikh, İstanbul Beyoğlu'nda bulunan erkek arkadaşı A.A.‘nın yaşadığı rezidansta bulunan dairesine gitti.
İkili dairede bir süre vakit geçirdikten sonra Aboucheikh rahatsızlandı.
Paniğe kapılan erkek arkadaşı A.A. aşağı inerek binanın güvenlik görevlisine kız arkadaşının rahatsızlandığını ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunmasını söyledi.
A.A. daha sonra binadan çıkarak uzaklaştı.