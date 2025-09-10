Rezidansta ölü bulundu: Erkek arkadaşı kaçtı, uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Beyoğlu'nda 20 yaşındaki Faslı Jawhara Aboucheikh, erkek arkadaşının rezidans dairesinde ölü bulundu. Kaçan erkek arkadaşı A.A. Bursa'da yakalanarak, tutuklandı. Evde yapılan incelemelerde ise uyuşturucu madde ele geçirildi.

20 yaşındaki Faslı Jawhara Aboucheikh, İstanbul Beyoğlu'nda bulunan erkek arkadaşı A.A.‘nın yaşadığı rezidansta bulunan dairesine gitti.

İkili dairede bir süre vakit geçirdikten sonra Aboucheikh rahatsızlandı.

Paniğe kapılan erkek arkadaşı A.A. aşağı inerek binanın güvenlik görevlisine kız arkadaşının rahatsızlandığını ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunmasını söyledi.

A.A. daha sonra binadan çıkarak uzaklaştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından ihbar üzerine daireye gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemelerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Bunun üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Dairede yapılan incelemelerde dairede uyuşturucu madde ele geçirildi.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, güvenlik görevlisinin de ifadesine başvurdu.

Çalışmalarına devam eden polis, kadının evde bir kişiyle beraber kaldığını, şüphelinin ise güvenlik görevlilerine odasında bulunan kadının rahatsızlandığını söylediğini, daha sonra olay yerinden uzaklaştığını tespit etti.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Devam eden çalışmalarda şüpheli A.A.’nın Bursa’ya gittiği belirlendi.

Şüphelinin Yıldırım ilçesinde saklandığı evi belirleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri adrese baskın yaptı.

Gözaltına alınan A.A., emniyete götürüldü.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Burada ifadesi alınan A.A., uyuşturucu madde kullandıklarını daha sonra kız arkadaşının rahatsızlandığını ve paniğe kapılıp daireden kaçtığını iddia etti.

TUTUKLANDI

Hakkında işlem başlatılan A.A. adliyeye sevk edildi ardından da çıkarıldığı mahkemece "Kasten öldürme" iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

