Rezidansta ölü bulundu: Erkek arkadaşı kaçtı, uyuşturucu ele geçirildi

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Bunun üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Dairede yapılan incelemelerde dairede uyuşturucu madde ele geçirildi.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, güvenlik görevlisinin de ifadesine başvurdu.

Çalışmalarına devam eden polis, kadının evde bir kişiyle beraber kaldığını, şüphelinin ise güvenlik görevlilerine odasında bulunan kadının rahatsızlandığını söylediğini, daha sonra olay yerinden uzaklaştığını tespit etti.