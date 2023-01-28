'Richie Rich' lakaplı 22 yaşındaki çete liderinden 60 milyonluk vurgun

SON OLAYDA 23 BİN KİŞİNİN HESABINA GİRDİ

Bu 23 bin kişiden 14 bin 200'ünün cep telefonundaki yönlendirdiği banka uygulaması aracılığıyla, kalan kişilerin de kredi kartı bilgileri aracıyla hesaplarındaki paralarla kripto para alındığı saptandı.

2019 yılından beri yaklaşık 60 milyonluk vurgun yapan çetenin liderliğini ise çevresinde, kendisine 'Richie Rich' lakabı takılan 22 yaşındaki bir kişinin yaptığı öne sürüldü.