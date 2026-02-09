Rio'da karnaval heyecanı başladı

Tüm dünyadan yüz binlerce turisti de çeken Rio Karnavalı öncesi her yıl ritüeller de gerçekleştiriliyor. Afro-Brezilyalılar geleneksel tütsüleri yakarak Festivalin düzenlendiği stadyum olan Sambadrome'nin "enerjisini temizlediklerine" inanıyor. Lavagem de Sapucai adı verilen törenle karnavalın iyi geçmesi için dualar ediliyor.