Rio'da karnaval heyecanı başladı

09.02.2026 06:09

NTV - Haber Merkezi

Dünyanın en ünlü kitlesel eğlencelerinden Rio Karnavalı bir hafta sonra açılış yapacak. Karnaval öncesi sokaklarda geleneksel tütsüler yakıldı, prova niteliğinde sokak karnavalı düzenledi.

Rio'da karnaval heyecanı başladı
Reuters

Brezilya'da Rio Karnavalı heyecanı yaşanıyor. Dünyanın en ünlü festivallerinden biri olan Rio Karnavalı öncesi Brezilyalılar hazırlıklara sokak karnavallarıyla başladı.

Rio'da karnaval heyecanı başladı 1
Reuters

Bu yıl 13 Şubat'ta başlayacak olan Rio Karnavalı'na hazırlık yapan binlerce kişi 'Suvaco do Cristo' ismi verilen sokak partisine katıldı.

Rio'da karnaval heyecanı başladı 2
Reuters

Tüm dünyadan yüz binlerce turisti de çeken Rio Karnavalı öncesi her yıl ritüeller de gerçekleştiriliyor. Afro-Brezilyalılar geleneksel tütsüleri yakarak Festivalin düzenlendiği stadyum olan Sambadrome'nin "enerjisini temizlediklerine" inanıyor. Lavagem de Sapucai adı verilen törenle karnavalın iyi geçmesi için dualar ediliyor.

Rio'da karnaval heyecanı başladı 3
Reuters

Karnavala her yıl binlerce samba okulu ve milyonlarca kişi katılıyor.

Rio'da karnaval heyecanı başladı 4
Reuters

Geçmişi 1700'lü yıllara dayanan karnavalda samba okulları dans, kıyafet ve şarkılarıyla yarışıyor.

Rio'da karnaval heyecanı başladı 5
Reuters