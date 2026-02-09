Rio'da karnaval heyecanı başladı
09.02.2026 06:09
NTV - Haber Merkezi
Dünyanın en ünlü kitlesel eğlencelerinden Rio Karnavalı bir hafta sonra açılış yapacak. Karnaval öncesi sokaklarda geleneksel tütsüler yakıldı, prova niteliğinde sokak karnavalı düzenledi.
Brezilya'da Rio Karnavalı heyecanı yaşanıyor. Dünyanın en ünlü festivallerinden biri olan Rio Karnavalı öncesi Brezilyalılar hazırlıklara sokak karnavallarıyla başladı.
Bu yıl 13 Şubat'ta başlayacak olan Rio Karnavalı'na hazırlık yapan binlerce kişi 'Suvaco do Cristo' ismi verilen sokak partisine katıldı.
Tüm dünyadan yüz binlerce turisti de çeken Rio Karnavalı öncesi her yıl ritüeller de gerçekleştiriliyor. Afro-Brezilyalılar geleneksel tütsüleri yakarak Festivalin düzenlendiği stadyum olan Sambadrome'nin "enerjisini temizlediklerine" inanıyor. Lavagem de Sapucai adı verilen törenle karnavalın iyi geçmesi için dualar ediliyor.
Karnavala her yıl binlerce samba okulu ve milyonlarca kişi katılıyor.
Geçmişi 1700'lü yıllara dayanan karnavalda samba okulları dans, kıyafet ve şarkılarıyla yarışıyor.