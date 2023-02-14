Riskli yapılar nasıl tespit edilir? Az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı bina nedir, nasıl belirlenir? Öncelikli yıkılacak binalar

AZ HASARLI, ORTA HASARLI, AĞIR HASARLI BİNA NASIL BELİRLENİYOR?

HASARSIZ BİNALAR:



Deprem nedeniyle herhangi bir hasar meydana gelmeyen binadır. (Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve Kusurlar değerlendirilmez.) Binanın kullanılmasında bir sakınca yoktur.



AZ HASARLI BİNALAR:



Deprem nedeniyle binanın boyasında, sıvalarında ve duvarlarında oluşan ince çatlaklarile duvarlardan düşen sıvaların olduğu binalardır. (Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez.) Binanın

kullanılmasında bir sakınca yoktur.



ORTA HASARLI BİNALAR:



Deprem nedeniyle binanın duvarlarındaki yarıklar ile taşıyıcı elemanlardaki ince çatlakların olduğu binalardır. Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez. “Orta” hasarlı yapıda taşıma gücündeki azalma giderilmeden (yapı onarılmadan) ya

da güçlendirilmeden yapı kullanılmamalıdır. Eşyaların tahliyesi gerçekleştirilebilir.



AĞIR HASARLI BİNALAR:



Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elemanlarındaki geniş ve yaygın kesme kırılmalarının/ayrılmaların olduğu binalardır. “Ağır“ hasarlı yapıların onarılmaz taşıma gücü

kaybı ve geri (dayanım ve ekonomik açısından) alınamaz hasarları olan binalar olaraktanımlanır.



ACİL YIKILACAK BİNALAR:



Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elamanlarının büyük oranda kalıcı yer değiştirerek kısmen veya tamamen yıkıldığı binalardır. Hiçbir şekilde kullanılması mümkün olmayan bu binaların içine girilemez ve eşyaların tahliyesi gerçekleştirilemez.