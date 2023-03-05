'Risksiz' görülen ilde ev-arsa fiyatları arttı, kiralık daire yok!

Emlakçılık yapan Ferda Pekçeer de kentte kiralık ev kalmadığını belirterek, "Şu anda elimizde kiralık mevcut değil. Diğer emlakçı arkadaşlar bile bize 'Elinizde var mı?' diye soruyor. Şu an maalesef çok sıkıntı yaşıyoruz. Deprem öncesi talepler tek tekti, fazla yoğun değildi. Maalesef çok üzücü bir olay yaşadık. Ondan dolayı gelenler daha çok. Şu anda talepleri karşılayamayız. Fiyatlarda kısmi bir artma var. Arz-talep meselesi ama yer yok. Gelen talepler deprem bölgesinden de var, İstanbul'dan da var" dedi.