Rıza Sarraf'ın el konulan eski holding binasına hırsızlar dadandı
Mal varlıklarına el konulan Rıza Sarraf'ın, İstanbul Beyoğlu'ndaki eski holding binasına dadanan hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı. Binaya uyumak için geldiklerini iddia eden zanlılar, çaldıkları malzemelere el konularak gözaltına alındı.
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DHA 13.10.2021 - 11:39| Son Güncelleme : 13.10.2021 - 11:46
Rıza Sarraf'ın 5 yıl önce ABD'ye kaçmasının ardından Türkiye'deki tüm varlıklarına el konulmuştu.
Sarraf'ın, kayyuma devredilen Fındıklı'daki 7 katlı holding binası, geçtiğimiz yıldan itibaren terk edildi.
ÖNCE EVSİZLER SONRA HIRSIZLAR GELDİ
Sahipsiz kalan holding binası önce evsizlerin sonra da hırsızların uğrak yeri oldu.
KAPI VE PENCERELERİ SÖKTÜLER
Kapıları ve pencereleri sökülen bina harabeye döndü.
ÇEVRE SAKİNLERİ ŞİKAYETÇİ OLDU
Yaşanılanlardan rahatsız olan çevre sakinlerinin şikayeti üzerine harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, binayı belli aralıklarla kontrol etmeye başladı.
GECE KARTALLARINDAN BASKIN
Karaköy Polis Merkezi'ne bağlı gece kartalları, dün akşam yaptıkları kontroller sırasında bina içinde birilerinin bulunduğunu fark etti. Ekipler, binanın katlarını kontrol etmeye başladı.
SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Terk edilmiş binanın 3'üncü katına çıkan gece kartalları, 4 kişiyi, alüminyum levha çalarken suçüstü yakaladı.
Hırsızlık şüphelileri gözaltına alınırken, gece kartalları içeride başka birilerinin olup olmadığını kontrol amacıyla binayı aramaya devam etti. Aramalar sonucu başka birine rastlanmazken, 4 şüpheli sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra Karaköy Polis Merkezi'ne götürüldü.
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