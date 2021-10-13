'ın el konulan eski holding binasına hırsızlar dadandı

Mal varlıklarına el konulan 'ın, Beyoğlu'ndaki eski holding binasına dadanan hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı. Binaya uyumak için geldiklerini iddia eden zanlılar, çaldıkları malzemelere el konularak gözaltına alındı.

Haberler - DHA 13.10.2021 - 11:39 | Son Güncelleme : 13.10.2021 - 11:46

Rıza Sarraf'ın el konulan eski holding binasına hırsızlar dadandı - 1
'ın 5 yıl önce ABD'ye kaçmasının ardından 'deki tüm varlıklarına el konulmuştu.
Rıza Sarraf'ın el konulan eski holding binasına hırsızlar dadandı - 2
Sarraf'ın, kayyuma devredilen Fındıklı'daki 7 katlı holding binası, geçtiğimiz yıldan itibaren terk edildi.
Rıza Sarraf'ın el konulan eski holding binasına hırsızlar dadandı - 3

ÖNCE EVSİZLER SONRA HIRSIZLAR GELDİ

Sahipsiz kalan holding binası önce evsizlerin sonra da hırsızların uğrak yeri oldu.
Rıza Sarraf'ın el konulan eski holding binasına hırsızlar dadandı - 4

KAPI VE PENCERELERİ SÖKTÜLER

Kapıları ve pencereleri sökülen bina harabeye döndü.
Rıza Sarraf'ın el konulan eski holding binasına hırsızlar dadandı - 5

ÇEVRE SAKİNLERİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşanılanlardan rahatsız olan çevre sakinlerinin şikayeti üzerine harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, binayı belli aralıklarla kontrol etmeye başladı.
Rıza Sarraf'ın el konulan eski holding binasına hırsızlar dadandı - 6

GECE KARTALLARINDAN BASKIN

Karaköy Polis Merkezi'ne bağlı gece kartalları, dün akşam yaptıkları kontroller sırasında bina içinde birilerinin bulunduğunu fark etti. Ekipler, binanın katlarını kontrol etmeye başladı.
Rıza Sarraf'ın el konulan eski holding binasına hırsızlar dadandı - 7

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Terk edilmiş binanın 3'üncü katına çıkan gece kartalları, 4 kişiyi, alüminyum levha çalarken suçüstü yakaladı.
Rıza Sarraf'ın el konulan eski holding binasına hırsızlar dadandı - 8
Hırsızlık şüphelileri gözaltına alınırken, gece kartalları içeride başka birilerinin olup olmadığını kontrol amacıyla binayı aramaya devam etti. Aramalar sonucu başka birine rastlanmazken, 4 şüpheli sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra Karaköy Polis Merkezi'ne götürüldü.

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