Rize bayram namazı saat kaçta? 2025 Kurban Bayramı Rize namaz saati (Diyanet takvimine göre)
Kurban Bayramı’nın birinci günü 6 Haziran cuma gününe denk geliyor. Bayram namazları yılda iki kez kılındığından camilerde yoğunluk oluşuyor. Bayram namazına vaktinde gitmek isteyenler ise yaşadıkları illerdeki bayram namazı saatlerini araştırıyor. Ardeşen, Çamlıhemşin, Çayeli, Derepazarı, Fındıklı, Güneysu, Hemşin, İkizdere, İyidere, Kalkandere ve Pazar gibi ilçelerde yaşayanlar için namaz saatleri belli oldu. Peki Rize'de bayram namazı saat kaçta? İşte, Diyanet Rize Kurban Bayramı namaz vakti…
Kurban Bayramı’nın birinci günü 6 Haziran cuma gününe denk geliyor. Bayram namazları yılda iki kez kılındığından camilerde yoğunluk oluşuyor. Bayram namazına vaktinde gitmek isteyenler ise yaşadıkları illerdeki bayram namazı saatlerini araştırıyor. Ardeşen, Çamlıhemşin, Çayeli, Derepazarı, Fındıklı, Güneysu, Hemşin, İkizdere, İyidere, Kalkandere ve Pazar gibi ilçelerde yaşayanlar için namaz saatleri belli oldu. Peki Rize'de bayram namazı saat kaçta? İşte, Diyanet Rize Kurban Bayramı namaz vakti…