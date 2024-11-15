Rize deprem bölgesi mi? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Güncel fay hattı haritası

AFAD verilerine göre Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem deprem meydana geldi. Merkez üssü Rize olan sarsıntı çevre illerde de hissedildi.Deprem sonrası vatandaşlar, güncel fay hattı haritasını inceleyip "Rize deprem bölgesi mi? Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusuna yanıt arıyor.

Rize deprem bölgesi mi? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Güncel fay hattı haritası - 1

Malatya ve Rize'deki depremler ardından Türkiye'deki fay hatları ve riskli bölgelere yönelik araştırmalar başladı.  Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Hattı ve Batı Anadolu fay hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Rize deprem bölgesi mi? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Güncel fay hattı haritası - 2

İstanbul'un doğrudan altından geçen bir fay hattı yok, ancak şehrin güneyinden, yani Marmara Denizi'nin altından geçen yaklaşık 200 kilometre uzunluğundaki Kuzey Anadolu Fay Hattı bulunuyor.

Bu fay hattı Van Gölü'nden Saros Körfezi'ne kadar tüm kuzey Anadolu'yu kesen Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun (KAFZ) bir parçası.

Kuzey Anadolu Fay Hattı, İzmit Körfezi’nden başlıyor ve kuzey ile güney kollarıyla ikiye ayrılarak Marmara Denizi’ni baştan sona kesiyor ve Saros'tan Trakya’ya geçiyor.

Rize deprem bölgesi mi? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Güncel fay hattı haritası - 3

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

Evinin altından fay hattı geçip geçmediğini merak eden vatandaşlar, https://tdth.afad.gov.tr/TDTH/main.xhtml adresini tıkladıktan ve e-Devlet girişi yaptıktan sonra Türkiye Deprem Tehlike Haritası İnteraktif Web Uygulaması'na ulaşabiliyor.

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Rize deprem bölgesi mi? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Güncel fay hattı haritası - 4

RİSKLİ BÖLGELER

BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.

Rize deprem bölgesi mi? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Güncel fay hattı haritası - 5

ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

EN AZ RİSKLİ BÖLGELER

Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman’dır.

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