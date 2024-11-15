Rize deprem bölgesi mi? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Güncel fay hattı haritası
AFAD verilerine göre Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem deprem meydana geldi. Merkez üssü Rize olan sarsıntı çevre illerde de hissedildi.Deprem sonrası vatandaşlar, güncel fay hattı haritasını inceleyip "Rize deprem bölgesi mi? Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusuna yanıt arıyor.
Malatya ve Rize'deki depremler ardından Türkiye'deki fay hatları ve riskli bölgelere yönelik araştırmalar başladı. Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Hattı ve Batı Anadolu fay hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor.