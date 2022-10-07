Rize Şehir Hastanesi'nde deniz dolgusunun yüzde 73'ü tamam

"SAĞLIK TURİZMİNDE ÖNEMLİ NOKTADA OLACAĞIZ"

Şehir Hastanesi ile kentte sağlık turizmini hedeflediklerini söyleyen Vali Çeber, "Sayılarının 4 milyon civarında olduğunu düşündüğümüz Orta Asya'da nitelikli sağlık hizmeti arayan kitle var. Bunu sağlık turizmi anlamında değerlendirmek istiyoruz. Kendi ülkelerinde normal sağlık hizmeti alıyorlar ama daha niteliklisini aradıkları zaman, örneğin bir böbrek nakli, karaciğer ameliyatı, saç ekimi, estetik operasyon ya da çok ileri düzey tetkiklere ihtiyaç duyduklarında diyeceğiz ki 'Rize şehri ve hastanesi olarak hazırız, buyurun, gelin. Sizi hastaneden önce 3 gün yaylalarımızda gezdirelim, rehabilite edelim sonra hastanede ne ihtiyacınız varsa yaptıralım sonrasında yine bir hafta daha bizim yaylalarımızda doğamızda dinlendirip gönderelim’ diyeceğiz. Sağlık turizminde de bu hastane ile beraber önemli bir noktada olacağız” diye konuştu.