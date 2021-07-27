Rize ve Artvin’de beklenen yağış başladı: Arhavi'de iki mahalleyi su bastı

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bazı iller için Meteoroloji ile AFAD'dan sel ve heyelan uyarısı gelmişti.

Bunun üzerine bölge illeri Ordu, Rize, Giresun, Artvin ve Trabzon’da akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağmur öncesi halk, cami hoparlörlerinden uyarıldı.