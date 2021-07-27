Rize ve Artvin’de beklenen yağış başladı: Arhavi'de iki mahalleyi su bastı

Anadolu Ajansı - DHA 27.07.2021 - 17:20
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bazı iller için Meteoroloji ile AFAD'dan sel ve heyelan uyarısı gelmişti.
Bunun üzerine bölge illeri Ordu, Rize, Giresun, Artvin ve Trabzon’da akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağmur öncesi halk, cami hoparlörlerinden uyarıldı.
Yer yer sağanak olarak devam eden yağış nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu’nun bazı bölümlerinde su birikintileri oluştu.
Artvin'in Arhavi ilçesinde, etkili olan sağanağın ardından iki mahalleyi su bastı.
Giderek etkisi artan yağışlara ilişkin kentlerde valilikler bünyesinde de yeni kriz merkezleri oluşturularak, tedbir ve önlemler üst düzeye çekildi.
Rize Valisi Kemal Çeber, başkanlık ettiği kriz merkezinde açıklamalarda bulundu, riskli 112 haneyi tedbir amaçlı tahliye ettiklerini duyurdu.
Çeber, bölge için 48 saat sürecek yağış olduğunu belirterek, “Yaklaşık 10 gündür hemen hemen her gün afetle selle mücadele ediyoruz. 10 günlük periyodun arkasında aslında ilk biz afetin bütün acil müdahalelerini 2-3 gün içinde bitirdik. Çok riskli olduğunu değerlendirdiğimiz tüm ilçelerdeki yoğun yağışın vuracağı yerlerdeki 164 haneden 112 haneyi tahliye ettik” diye konuştu.