Rize ve Artvin’de beklenen yağış başladı: Arhavi'de iki mahalleyi su bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ani sel, heyelan ve taşkın uyarılarında bulunduğu Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Rize ve Artvin’de yeniden yağış etkili oldu. Karadeniz Sahil Yolu'nda su birikintileri oluşmaya başlarken, 2 kentte de valilikler bünyesinde yeni kriz merkezleri oluşturuldu. Rize Valisi Kemal Çeber, "Yoğun yağışın vuracağı yerlerdeki 164 haneden 112 haneyi tahliye ettik" dedi.

Anadolu Ajansı - DHA 27.07.2021 - 17:20

Rize ve Artvin’de beklenen yağış başladı: Arhavi'de iki mahalleyi su bastı - 1

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bazı iller için Meteoroloji ile AFAD'dan sel ve heyelan uyarısı gelmişti.

Bunun üzerine bölge illeri Ordu, Rize, Giresun, Artvin ve Trabzon’da akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağmur öncesi halk, cami hoparlörlerinden uyarıldı. 

Rize ve Artvin’de beklenen yağış başladı: Arhavi'de iki mahalleyi su bastı - 2
Anonsta, bölge halkının dere yataklarından uzak durması, heyelan tehlikesi altında bulunan evlerdekilerin yerlerini değiştirmeleri gerektiği belirtildi.
Rize ve Artvin’de beklenen yağış başladı: Arhavi'de iki mahalleyi su bastı - 3
Ani sel, heyelan ve su taşkını uyarılarında bulunulan Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, Rize ve Artvin’de beklenen yağış bu sabah başladı.
Rize ve Artvin’de beklenen yağış başladı: Arhavi'de iki mahalleyi su bastı - 4

ARHAVİ'DE İKİ MAHALLEYİ SU BASTI

Yer yer sağanak olarak devam eden yağış nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu’nun bazı bölümlerinde su birikintileri oluştu. 

Artvin'in Arhavi ilçesinde, etkili olan sağanağın ardından iki mahalleyi su bastı.

Rize ve Artvin’de beklenen yağış başladı: Arhavi'de iki mahalleyi su bastı - 5
İlçede devam eden yağışın ardından derenin debisinin yükselmesi sonucu Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinin büyük bölümünde cadde ve sokaklar su altında kaldı.
Rize ve Artvin’de beklenen yağış başladı: Arhavi'de iki mahalleyi su bastı - 6
Mahallelerdeki bazı binaların giriş katlarına da su doldu. Ekipler, iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Rize ve Artvin’de beklenen yağış başladı: Arhavi'de iki mahalleyi su bastı - 7

Giderek etkisi artan yağışlara ilişkin kentlerde valilikler bünyesinde de yeni kriz merkezleri oluşturularak, tedbir ve önlemler üst düzeye çekildi. 

Rize ve Artvin’de beklenen yağış başladı: Arhavi'de iki mahalleyi su bastı - 8
Taşkın riskine karşı iş makineleri, debisi yükselmesi muhtemel görülen derelerin bulunduğu bölgelere sevk edildi.
Rize ve Artvin’de beklenen yağış başladı: Arhavi'de iki mahalleyi su bastı - 9
Bölge halkına, cami hoparlörlerinden, dere yataklarından uzak durulması yönünde anonslu uyarılar ise sürdürüldü.
Rize ve Artvin’de beklenen yağış başladı: Arhavi'de iki mahalleyi su bastı - 10
Yağışların Trabzon doğusu ve Rize ile Artvin'in kıyı kesimleriyle Giresun'un doğu tarafında etkisini artırarak çok kuvvetli ve şiddetli, yer yer aşırı gerçekleşmesi bekleniyor.
Rize ve Artvin’de beklenen yağış başladı: Arhavi'de iki mahalleyi su bastı - 11

VALİ ÇEBER: RİSKLİ 112 HANE TAHLİYE EDİLDİ

Rize Valisi Kemal Çeber, başkanlık ettiği kriz merkezinde açıklamalarda bulundu, riskli 112 haneyi tedbir amaçlı tahliye ettiklerini duyurdu. 

Çeber, bölge için 48 saat sürecek yağış olduğunu belirterek, “Yaklaşık 10 gündür hemen hemen her gün afetle selle mücadele ediyoruz. 10 günlük periyodun arkasında aslında ilk biz afetin bütün acil müdahalelerini 2-3 gün içinde bitirdik. Çok riskli olduğunu değerlendirdiğimiz tüm ilçelerdeki yoğun yağışın vuracağı yerlerdeki 164 haneden 112 haneyi tahliye ettik” diye konuştu. 

Rize ve Artvin’de beklenen yağış başladı: Arhavi'de iki mahalleyi su bastı - 12

PAK TİMLERİNDEN İLK GÖREV ARTVİN’DE

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan, Ankara Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü Polis Arama ve Kurtarma (PAK) Şube Müdürlüğü ekipleri, ilk saha görevine Artvin’de başladı.
Rize ve Artvin’de beklenen yağış başladı: Arhavi'de iki mahalleyi su bastı - 13
1 şube müdürü, 3 komiser yardımcısı ve 45 polis memurundan oluşan ekip, Murgul ilçesindeki selde kaybolan Serdar Yiğit'i arama çalışmalarına destek verdi.
Rize ve Artvin’de beklenen yağış başladı: Arhavi'de iki mahalleyi su bastı - 14
PAK ekiplerinin yanı sıra Artvin, Elazığ, Bursa, İzmir'e bağlı su altı grup amirliklerinden görev bölgesinde 1 emniyet müdürü, 1 emniyet amiri, 2 komiser yardımcısı, 19 polis memuru da arama çalışmalarına dahil oldu.
Rize ve Artvin’de beklenen yağış başladı: Arhavi'de iki mahalleyi su bastı - 15
Ekipler ve timler, sabah saatlerinde Murgul Baraj Göleti ile çevredeki su yatakları ve dere kenarlarında AFAD koordinesinde kayıp Yiğit aranıyor.
Rize ve Artvin’de beklenen yağış başladı: Arhavi'de iki mahalleyi su bastı - 16
Rize ve Artvin’de beklenen yağış başladı: Arhavi'de iki mahalleyi su bastı - 17
Rize ve Artvin’de beklenen yağış başladı: Arhavi'de iki mahalleyi su bastı - 18
Rize ve Artvin’de beklenen yağış başladı: Arhavi'de iki mahalleyi su bastı - 19
Rize ve Artvin’de beklenen yağış başladı: Arhavi'de iki mahalleyi su bastı - 20
Rize ve Artvin’de beklenen yağış başladı: Arhavi'de iki mahalleyi su bastı - 21
Rize ve Artvin’de beklenen yağış başladı: Arhavi'de iki mahalleyi su bastı - 22
Rize ve Artvin’de beklenen yağış başladı: Arhavi'de iki mahalleyi su bastı - 23
Rize ve Artvin’de beklenen yağış başladı: Arhavi'de iki mahalleyi su bastı - 24
Rize ve Artvin’de beklenen yağış başladı: Arhavi'de iki mahalleyi su bastı - 25
Rize ve Artvin’de beklenen yağış başladı: Arhavi'de iki mahalleyi su bastı - 26
Rize ve Artvin’de beklenen yağış başladı: Arhavi'de iki mahalleyi su bastı - 27
Rize ve Artvin’de beklenen yağış başladı: Arhavi'de iki mahalleyi su bastı - 28
Rize ve Artvin’de beklenen yağış başladı: Arhavi'de iki mahalleyi su bastı - 29

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