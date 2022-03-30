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Rize ve Trabzon'da heyelan

Rize'de Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu heyelan nedeniyle kapandı. Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Trabzon'un Düzköy ilçesinde ise heyelan nedeniyle Yusuflu Mahallesi'ne giden yol çöktü. 600 hanenin bulunduğu mahalleye ulaşım sağlanamıyor. Öte yandan bir öğrenci servisinin çöken yoldan 5 dakika önce geçtiği ortaya çıktı.

Haberler - NTV Haber - DHA 30.03.2022 - 15:06

Rize ve Trabzon'da heyelan - 1

ve 'de iki kara yolunda heyelan meydana geldi. İkisi de ulaşıma kapandı.

Rize'nin Ardeşen ilçesi Fırtına Vadisi Ziyaretçi Merkezi yakınlarında, sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.

Rize ve Trabzon'da heyelan - 2

Heyelan sonrası Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu ulaşıma kapandı, çevredeki bazı yapılar da hasar gördü.

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Karayolları ekipleri, yolu yeniden açmak için çalışma başlattı.

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TRABZON'DA YOL ÇÖKTÜ

Trabzon'un Düzköy ilçesinde ise heyelan nedeniyle Yusuflu Mahallesi'ne giden yol çöktü. O sırada yolda kimse olmaması, faciayı önledi.

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600 HANELİ KÖYÜN YOLU KAPANDI

600 hanenin bulunduğu mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

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ÖĞRENCİLER 5 DAKİKA İLE KURTULDU

Ortaokul öğrencilerinin taşındığı servis minibüsünün, asfalt yolda çökme olan Yusuflu Mahallesi'ndeki heyelandan 5 dakikayla kurtuldukları ortaya çıktı.

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Yaşadıkları o anları anlatan servis sürücü Sinan Birinci, "Burada daha önceden çatlaklar olduğunu fark etmiştik. Geçerken ona göre dikkatli geçiyorduk. Sabah da 5 dakikayla faciadan kurtulduk'' dedi.

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