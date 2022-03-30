Rize ve Trabzon'da heyelan

Haberler - NTV Haber - DHA 30.03.2022 - 15:06
Heyelan sonrası Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu ulaşıma kapandı, çevredeki bazı yapılar da hasar gördü.
Karayolları ekipleri, yolu yeniden açmak için çalışma başlattı.
Trabzon'un Düzköy ilçesinde ise heyelan nedeniyle Yusuflu Mahallesi'ne giden yol çöktü. O sırada yolda kimse olmaması, faciayı önledi.
600 hanenin bulunduğu mahalleye ulaşım sağlanamıyor.
Ortaokul öğrencilerinin taşındığı servis minibüsünün, asfalt yolda çökme olan Yusuflu Mahallesi'ndeki heyelandan 5 dakikayla kurtuldukları ortaya çıktı.
Yaşadıkları o anları anlatan servis sürücü Sinan Birinci, "Burada daha önceden çatlaklar olduğunu fark etmiştik. Geçerken ona göre dikkatli geçiyorduk. Sabah da 5 dakikayla faciadan kurtulduk'' dedi.