Rize'de 40 bin kişilik 'çay göçü'nde korkulan olmadı

DHA 03.06.2021 - 10:17
Rize'nin çay hasadı ile birlikte özel bir durumu olduğunu kaydeden Vali Çeber, şunları söyledi:
“İlimize çay işçiliği için yurt dışından gelen olmasa da son 1,5 ayda yurt içinden müstahsil, yarıcı, çay işçisi olarak 40 bin civarında kişi geldi. Geçen yıl gelip dönmeyen 10-15 bin civarında hemşehrimiz de var. İl dışından gelenlerden evleri ve çay bahçeleri arasında kendilerini izole etmelerini ve sağlıklı bir şekilde çay hasadı dönemini tamamlamalarını rica ettik. Bu uyarıları dikkate aldıklarını gördük. En yoğun sosyal hareketlilik Rize'de. Buna uygun davranalım. Çünkü biz dar alanda kısa paslaşmalar yapan bir vilayetiz.