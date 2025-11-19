Rize'de ahşap yapı çöktü, iki kişi öldü
19.11.2025 16:21
DHA
Rize'nin Çayeli ilçesinde, arı kovanlarının bulunduğu ahşap yapının çökmesi sonucu tahta parçalarının altında kalan iki kişi yaşamını yitirdi.
Rize'nin Çayeli ilçesi Erenler köyünün Karaoğlu mevkisinde yamaç arazide arı kovanlarını yerleştirmek için kullanılan ahşap yapı, öğle saatlerinde parçalarının sökülmesi sırasında devrildi.
Mehmet Şahin (65), Yunus Şahin (79) ve Emir Kar (59), devrilen yapının tahta parçaları altında kaldı.
İhbarla bölgeye sağlık, AFAD ile jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Kar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Bulundukları yerden çıkartılan 2 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan Yunus Şahin, hastanede kurtarılamadı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.