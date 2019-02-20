Rize'de apartman dairesinde yangın
Anadolu Ajansı
Rize'de bir apartmanda çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
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1Merkeze bağlı Piriçelebi Mahallesi Alan Sokak'ta bulunan bir apartmanın ikinci katındaki Abdullah Delibalta'ya ait evde yangın çıktı.
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2Yangını fark eden anne Sema Delibalta, otistik çocuğu Lokman Delibalta'yı alarak evden dışarı çıktı.
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3Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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4Yangın, Rize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
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5Soğutma çalışmalarının ardından evde inceleme yapan itfaiye yetkilileri, yangının elektrikli ısıtıcıdan çıktığını belirledi.
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6Yangında evde maddi hasar oluştu.
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