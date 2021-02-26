Rize'de çay sohbetleri, Bodrum'da piknik: Vaka sayısı artan illere getirilen yeni yasaklar

OSB ve küçük sanayi sitesi gibi iş yerlerinde de 'Hayat Eve Sığar' kodu sorgulaması yapılacak.

Apartman, site gibi yerleşim alanlarındaki bir araya gelinen ortak kullanım alanları, ortak oturma mekanı şeklinde kullanılan mekanların kapatılması kararlaştırılırken, evlerde gün, mevlit, taziye, kutlama veya buna benzer insanların bir araya gelmesine neden olan etkinlik ve buluşmaların yasaklanmasına karar verildi.