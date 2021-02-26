Rize'de çay sohbetleri, Bodrum'da piknik: Vaka sayısı artan illere getirilen yeni yasaklar

İHA - ntv.com.tr - DHA 26.02.2021 - 12:29 | Son Güncelleme : 26.02.2021 - 12:58
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, corona virüsle mücadelede 'yerinde karar' dönemin geçildiğini açıklamasının ardından, 'covid19.gov.tr' üzerinden illere göre vaka sayıları haftalık olarak açıklanmaya başladı.
1 Mart itibariyle, illerdeki vaka sayılarına göre tedbirler yeniden ele alınacak. Ancak şimdiden vaka sayısının çok yüksek olduğu illerde, yeni bir takım yasaklar uygulanmaya başladı.
8-14 Şubat tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller arasında ilk sırada yer alan Trabzon'da, alınan yerel kısıtlama tedbirlerine ilaveler getirildi.
Cadde ve sokaklarda artırılan ekipler ile HES kodu denetimleri yoğunlaştırıldı, kısıtlamalarda köy ve mahallelere çıkışlar yasaklandı.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde ise corona virüs tedbirleri kapsamında, sahil bantları, park, mesire ve ören yerleri ile piknik alanlarında piknik yapmak yasaklandı.
Bu kararlara göre:
15-21 Şubat'ta oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller arasında ilk 6'da bulunan Tokat'ta da İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu'nca yeni kararlar alındı.
Vali Ozan Balcı, 10 gün süresince düğün ve nikahların ertelendiğini, spor salonları ve hayvan pazarlarının ise kapatıldığını söyledi.
Tokat'ta olduğu gibi Sakarya'da da 1 Mart'tan itibaren 15 gün süreyle şehir genelinde düğün, nişan, nikah, kız isteme gibi etkinliklerle birlikte tüm spor salonlarının faaliyetlerinin yasaklanmasına karar verildi.
Sinema salonlarının faaliyetlerine verilen ara da 1 Nisan'a kadar uzatıldı.
OSB ve küçük sanayi sitesi gibi iş yerlerinde de 'Hayat Eve Sığar' kodu sorgulaması yapılacak.
Apartman, site gibi yerleşim alanlarındaki bir araya gelinen ortak kullanım alanları, ortak oturma mekanı şeklinde kullanılan mekanların kapatılması kararlaştırılırken, evlerde gün, mevlit, taziye, kutlama veya buna benzer insanların bir araya gelmesine neden olan etkinlik ve buluşmaların yasaklanmasına karar verildi.
Giresun’da da, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından yerel kısıtlama tedbirleri devreye alındı.
Giresun Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamayla yeni tedbirler duyuruldu. Buna göre:
Ordu ili ve ilçelerdeki denetimler yoğunlaştırılarak önce kapalı pazar yerlerine ardından dolmuşlara HES zorunluluğu getirildi.
Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada il ve ilçe genelinde yaşanılan mutantlı virüsler nedeniyle kalabalık ortamlarda ve araçlarda HES kodu uygulamasının sıklıkla yapılmasına karar verildi.
Ordu Valisi Tuncay Sonel yaptığı açıklamada ev gezmelerine gidilmemesi uyarısında bulunarak, Ordu'da sıfır vaka olana kadar hiç bir tavizin tanınmayacağını, kurallara uymayanlara ise ağır yaptırımlar uygulanacağını söyledi.