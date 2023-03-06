Rize'de fırtına: Çatılar uçtu, otoyol kısmen trafiğe kapandı

Rize'de sabah saatlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçların dalları koptu. Güneysu-Rize Otoyolu bir süre kısmen trafiğe kapandı.

Rize'de fırtına: Çatılar uçtu, otoyol kısmen trafiğe kapandı - 1

Kentte sabah saatlerinde itibaren fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları yerinden söküldü, ağaçların dalları koptu.

Rize'de fırtına: Çatılar uçtu, otoyol kısmen trafiğe kapandı - 2

Kuvvetli rüzgar sonucu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu çatısının bir kısmı koparak okul bahçesine düştü.

Rize'de fırtına: Çatılar uçtu, otoyol kısmen trafiğe kapandı - 3

Binalardan uçuşan yapı malzemeleri ise çevreye saçıldı. Park halindeki araçların üzerine düşen çatı parçalarının yanı sıra sürüklenen dallar, Güneysu-Rize Otoyolu'nu kısmen trafiğe kapattı.

Rize'de fırtına: Çatılar uçtu, otoyol kısmen trafiğe kapandı - 4

Kara yolları ile belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yol, yeniden trafiğe açıldı. Kalkandere ve Ardeşen ilçelerine bağlı bazı köylerde de çatı kopmalarının olduğu kaydedildi.

Rize'de fırtına: Çatılar uçtu, otoyol kısmen trafiğe kapandı - 5

Yetkililer, rüzgar ve yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğini belirterek, vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını istedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

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