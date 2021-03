Rize'de Guinness'e aday çay bardağı anıtı

30 METRE YÜKSEKLİĞİNDE Her çeşit çayın tadımının yapılacağı çay evleri, satış reyonları ile birlikte Rize bezi, bakır işlemeciliği, yöresel yemekler, taş değirmen, kemer köprü gibi kültürel öğelerinde yer alacağı çarşıda, 30 metre yüksekliğinde ince belli çay bardağı anıtı inşa ediliyor.

''İNCE BELLİ ÇAY BARDAĞI BİNAMIZ DİKKAT ÇEKTİ'' Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, Çay Çarşısı projesinde daha şimdiden çay bardağı şeklindeki binanın dikkat çektiğini söyleyerek, “Tamamlandığında dünyanın en büyük çay bardağı olacak. Yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki yapı için Guinness Rekorlar Kitabı’na başvurumuzu yapacağız. Her şehir, her ülke ürünleri ile beraber belli sembollerle ortaya çıkar. Biz bundan esinlendik. Öz değerimiz Türk çay kültürünün sembolü olan ince belli bardağımızı burada işlevsel bir duruma getirdik” dedi.