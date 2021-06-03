Rize’de Haziran ayında yaylaya kar yağdı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte yüksek kesimlerdeki yaylalar yağan karla beyaza büründü. Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Kavron Yaylası sakinleri güne beyaz örtü ile uyandı.

DHA 03.06.2021 - 08:50

Rize’de Haziran ayında yaylaya kar yağdı - 1
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Trabzon, Rize, Artvin, Giresun ve Bayburt'ta dün soğuk ve yağışlı hava etkili oldu.
Rize’de Haziran ayında yaylaya kar yağdı - 2
Bölgede sahil kesimlerinde sağanak etkili olurken, hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte yüksek kesimlerdeki yaylalar, yağan karla beyaza büründü.
Rize’de Haziran ayında yaylaya kar yağdı - 3
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinin deniz seviyesinden 2 bin 300 metre yükseklikteki Kavron Yaylası'nda yaşayanlar da kar sürprizi ile karşılaştı.
Rize’de Haziran ayında yaylaya kar yağdı - 4
Yaz ayında kar sürprizi yaşayanlar, o anları cep telefonları ile kayda aldı.
Rize’de Haziran ayında yaylaya kar yağdı - 5
Rize’de Haziran ayında yaylaya kar yağdı - 6
Rize’de Haziran ayında yaylaya kar yağdı - 7
Rize’de Haziran ayında yaylaya kar yağdı - 8
Rize’de Haziran ayında yaylaya kar yağdı - 9
Rize’de Haziran ayında yaylaya kar yağdı - 10

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER