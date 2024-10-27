Rize'de heyelan riski: Mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı, 16 konut tahliye edildi
Rize'nin Ardeşen ilçesinde etkili sağanak sonrası heyelan riski taşıyan evde mahsur kalan 1'i yaşlı hasta 5 kişilik aile, AFAD ekiplerince güvenli bölgeye alındı. Kent genelinde sağanak ve heyelan riskine karşı 16 konut da tedbir amaçlı tahliye edildi.
Kentte aralıklarla süren etkili sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak birçok noktada irili ufaklı heyelanlara neden olurken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.