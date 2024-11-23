Rize’de heyelana maruz kalan 6 apartman için karar verildi

Rize'nin Çayeli ilçesinde geçen hafta heyelan sonucu tonlarca toprak apartman dairesine dolmuştu. Heyelana maruz kalan 6 apartmanın geleceği için karar verildi. 2 binada dükkan katı ve 3 katta iskan yapılmayacağı açıklandı.

Rize’de heyelana maruz kalan 6 apartman için karar verildi - 1

Bir kişinin ölümü, 4 kişinin yaralanması ile sonuçlanan heyelan sonrası Rize Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, tahliye edilen 6 apartmanın akıbeti ile ilgili açıklama yaptı.

Çiftçi, üniversite tarafından hazırlanan rapora göre 2 binada dükkan katı ve 3 katta iskan yapılmayacağını söyledi.

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Rize’de heyelana maruz kalan 6 apartman için karar verildi - 2

Başlatılan çalışmalar çerçevesinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Heyelan Araştırma Merkezi tarafından ön rapor hazırlandı. Hazırlanan rapora göre, tahliye edilen 6 blokun tümünün tahliyesine gerek olmadığı Yakup Özcan Bayraktar’ın hayatını kaybettiği Balkan sitesi B Blok’un ve Demirciler Apartmanı’nın zemin katından itibaren ilk 3 katında ikamet izni verilmemesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Rize’de heyelana maruz kalan 6 apartman için karar verildi - 3

Çıkan raporda “Yapılan çalışmalar neticesinde kayan zemin kütlesinin yağış sularından etkilenip tekrardan harekete geçmesini önlemek amacıyla su geçirmez brandayla üstünün kaplanması gereklidir. Demirciler Apartmanı'nın arka cephesinde bulunan betonarme perdenin arkası olası malzeme akmalarını önlemesi amacıyla perde üst kotundan itibaren 1.5 metre derinliğinde ve 2 metre genişliğinde olacak şekilde boşaltılmalıdır." den,ş,d

Bu hafta beklenen aşırı yağışlara karşı olası kaymalar için sahada sürekli gözlemler yapıldığı belirtilirken "Olayın meydana geldiği yamacın ön sırasındaki tüm blokların tahliyesine gerek yoktur. Önlem amaçlı Balkan sitesi B Bloğunun ve Demirciler Apartmanın zemin katından itibaren ilk 3 katında ikamet izni yasaklanmalıdır (Z+AK+3K). Heyelan önleme amaçlı iksa yapılarının tasarımını içeren geoteknik rapor konusunda uzman birimler tarafından hazırlanmalıdır. İmalat aşamasının devam edeceği çalışma saatleri içerisinde tüm bloklar boşaltılarak güvenlik açısından ek önlemler alınmalıdır.” ifadelerine yer verildi.

Rize’de heyelana maruz kalan 6 apartman için karar verildi - 4

Sorunu bilimsel çalışmalara dayandırmak istediklerine vurgu yapan Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, Çayeli Belediyesi ekipleri ile RTEÜ’lü akademisyenlerin ortak çalışma yürüttüğünü kaydederek “Yapılan çalışmalardan sonra yani üniversite hocamızın raporuna göre orada ikamet edilecek yer dükkan artı 3 kattan sonraki kat, yani Balkan apartmanı ve Demirciler Apartmanında dükkan katı ve 3 katta iskan yapılmayacak. Ondan sonraki katlarda iskan edilebilecek şekilde bir rapor geldi.” ifadelerini kullandı.

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