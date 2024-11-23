Rize’de heyelana maruz kalan 6 apartman için karar verildi
Rize'nin Çayeli ilçesinde geçen hafta heyelan sonucu tonlarca toprak apartman dairesine dolmuştu. Heyelana maruz kalan 6 apartmanın geleceği için karar verildi. 2 binada dükkan katı ve 3 katta iskan yapılmayacağı açıklandı.
Bir kişinin ölümü, 4 kişinin yaralanması ile sonuçlanan heyelan sonrası Rize Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, tahliye edilen 6 apartmanın akıbeti ile ilgili açıklama yaptı.
Çiftçi, üniversite tarafından hazırlanan rapora göre 2 binada dükkan katı ve 3 katta iskan yapılmayacağını söyledi.