Rize’de heyelana maruz kalan 6 apartman için karar verildi

Sorunu bilimsel çalışmalara dayandırmak istediklerine vurgu yapan Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, Çayeli Belediyesi ekipleri ile RTEÜ’lü akademisyenlerin ortak çalışma yürüttüğünü kaydederek “Yapılan çalışmalardan sonra yani üniversite hocamızın raporuna göre orada ikamet edilecek yer dükkan artı 3 kattan sonraki kat, yani Balkan apartmanı ve Demirciler Apartmanında dükkan katı ve 3 katta iskan yapılmayacak. Ondan sonraki katlarda iskan edilebilecek şekilde bir rapor geldi.” ifadelerini kullandı.