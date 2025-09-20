Rize'de ilginç yapı: Arazi kısıtlı olunca, böyle çözüm buldular
Rize'de arazi şartları nedeniyle çay alım yeri, mahalle yolu üzerine inşa edildi.
Rize'de arazi yetersizliği nedeniyle inşa edilen yapı, görenlerin ilgisini çekiyor.
Doğu Karadeniz'in eğimli ve zor coğrafyasında insanların yapılaşmaya karşı bulduğu sıra dışı çözümlere bir yenisi daha eklendi.
Pazar ilçesine bağlı Tütüncüler köyünde, hasat edilen çayların alım yeri yapımı için çalışma başlatıldı.
Ancak köylüler, yeterli arazi bulunamayınca alım yerini yolun üzerine inşa edilmesine karar verdi.
Çay alım yeri, beton direkler üzerine 10 metre uzunluğunda, 8 metre genişliğinde ve yoldan 5 metre yükseklikte inşa edilirken, tabanında da çayların tahliyesi için delik açıldı.
Yöre halkı, yol üstüne inşa edilen alım yerinde bir yandan yaş çaylarını satarken, altındaki yoldan ulaşımlarını sağlıyor.
Aynı zamanda çay yüklü kamyonlar da tünel alım yeri olarak adlandırılan yapıya yanaşarak yaş çayları teslim alıyor.