Rize'de kan donduran saldırı: PTT binasında iki kişiyi öldürdü

Rize'de PTT Başmüdürlüğü binasına silahlı saldırı düzenlendi. Kargo Dağıtım Müdürü Selim Okumuş ve temizlik görevlisi Ömer Beyazıt hayatını kaybetti. Saldırının ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Rize'de kan donduran saldırı: PTT binasında iki kişiyi öldürdü - 1

Olay, merkeze bağlı Mermerdelen mahallesinde bulunan PTT Başmüdürlüğü binasında 17.03 sularında meydana geldi. Kimliği belirsiz saldırgan babasına ait kartı almak için binaya giriş yaptı. Görevlilerin kendisine teslim edilemeyeceğini ve babasının kendisinin gelmesinin gerektiğini söylemesi üzerine şahıs görevlilerle tartışmaya başladı.

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Rize'de kan donduran saldırı: PTT binasında iki kişiyi öldürdü - 2

Tartışmanın ardından belinden silahını çıkartan şahıs ateş etmeye başladı. Şahıs PTT Müdür Vekili Selim Okumuş ve Temizlik Görevlisi Ömer Beyazıt'ı vurarak ağır yaralarken, saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

Rize'de kan donduran saldırı: PTT binasında iki kişiyi öldürdü - 3

Ağır yaralı iki çalışan ambulans ile Rize Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan çalışanlar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Rize'de kan donduran saldırı: PTT binasında iki kişiyi öldürdü - 4

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Faillerin adalet önünde hesap vermesi için süreci yakından takip ediyoruz." dedi.

Rize'de kan donduran saldırı: PTT binasında iki kişiyi öldürdü - 5
Rize'de kan donduran saldırı: PTT binasında iki kişiyi öldürdü - 6

Meydana gelen saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde saldırgan ile çalışanlar arasında bir arbede yaşandığı sonrasında şahsın belinden çıkarttığı silah ile ateş ettiği anlar yer alıyor.

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