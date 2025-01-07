Rize'de kan donduran saldırı: PTT binasında iki kişiyi öldürdü
Rize'de PTT Başmüdürlüğü binasına silahlı saldırı düzenlendi. Kargo Dağıtım Müdürü Selim Okumuş ve temizlik görevlisi Ömer Beyazıt hayatını kaybetti. Saldırının ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, merkeze bağlı Mermerdelen mahallesinde bulunan PTT Başmüdürlüğü binasında 17.03 sularında meydana geldi. Kimliği belirsiz saldırgan babasına ait kartı almak için binaya giriş yaptı. Görevlilerin kendisine teslim edilemeyeceğini ve babasının kendisinin gelmesinin gerektiğini söylemesi üzerine şahıs görevlilerle tartışmaya başladı.