Rize'de kan donduran saldırı | PTT binasında iki kişiyi öldüren zanlı yakalandı!
Rize'de PTT Başmüdürlüğü binasına silahlı saldırı düzenlendi. Kargo Dağıtım Müdürü Selim Okumuş ve temizlik görevlisi Ömer Beyazıt hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kaçan zanlısının yakalandığını açıkladı.
Olay, merkeze bağlı Mermerdelen mahallesinde bulunan PTT Başmüdürlüğü binasında 17.03 sularında meydana geldi. Kimliği belirsiz saldırgan babasına ait kartı almak için binaya giriş yaptı. Görevlilerin kendisine teslim edilemeyeceğini ve babasının kendisinin gelmesinin gerektiğini söylemesi üzerine şahıs görevlilerle tartışmaya başladı.