Rize'de kan donduran saldırı | PTT binasında iki kişiyi öldüren zanlı yakalandı!

SALDIRGAN YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rize’de 2 PTT çalışanına silahla saldıran şahsın yakalandığını açıkladı.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Rize Merkez Mermerdelen Mahallesi’nde bulunan PTT Başmüdürlüğü binasında meydana gelen ve iki PTT personeli kardeşimizin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli H.K. kısa sürede saklandığı binanın çatı katında yakalanmıştır. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve PTT camiasına başsağlığı dilerim” ifadelerine yer verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise "Faillerin adalet önünde hesap vermesi için süreci yakından takip ediyoruz." dedi.