Rize'de kan donduran saldırı | PTT binasında iki kişiyi öldüren zanlı yakalandı!

Rize'de PTT Başmüdürlüğü binasına silahlı saldırı düzenlendi. Kargo Dağıtım Müdürü Selim Okumuş ve temizlik görevlisi Ömer Beyazıt hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kaçan zanlısının yakalandığını açıkladı.

Rize'de kan donduran saldırı | PTT binasında iki kişiyi öldüren zanlı yakalandı! - 1

Olay, merkeze bağlı Mermerdelen mahallesinde bulunan PTT Başmüdürlüğü binasında 17.03 sularında meydana geldi. Kimliği belirsiz saldırgan babasına ait kartı almak için binaya giriş yaptı. Görevlilerin kendisine teslim edilemeyeceğini ve babasının kendisinin gelmesinin gerektiğini söylemesi üzerine şahıs görevlilerle tartışmaya başladı.

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Rize'de kan donduran saldırı | PTT binasında iki kişiyi öldüren zanlı yakalandı! - 2

Tartışmanın ardından belinden silahını çıkartan şahıs ateş etmeye başladı. Şahıs PTT Müdür Vekili Selim Okumuş ve Temizlik Görevlisi Ömer Beyazıt'ı vurarak ağır yaralarken, saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

Rize'de kan donduran saldırı | PTT binasında iki kişiyi öldüren zanlı yakalandı! - 3

Ağır yaralı iki çalışan ambulans ile Rize Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan çalışanlar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Rize'de kan donduran saldırı | PTT binasında iki kişiyi öldüren zanlı yakalandı! - 4

SALDIRGAN YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rize’de 2 PTT çalışanına silahla saldıran şahsın yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Rize Merkez Mermerdelen Mahallesi’nde bulunan PTT Başmüdürlüğü binasında meydana gelen ve iki PTT personeli kardeşimizin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli H.K. kısa sürede saklandığı binanın çatı katında yakalanmıştır. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve PTT camiasına başsağlığı dilerim” ifadelerine yer verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise "Faillerin adalet önünde hesap vermesi için süreci yakından takip ediyoruz." dedi.

Rize'de kan donduran saldırı | PTT binasında iki kişiyi öldüren zanlı yakalandı! - 5

BAKAN TUNÇ: ADLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rize'de PTT Başmüdürlüğü çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden PTT çalışanlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Saldırıyla ilgili Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

Rize'de kan donduran saldırı | PTT binasında iki kişiyi öldüren zanlı yakalandı! - 6

Meydana gelen saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde saldırgan ile çalışanlar arasında bir arbede yaşandığı sonrasında şahsın belinden çıkarttığı silah ile ateş ettiği anlar yer alıyor.

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