Rize'de sağanak

Şiddetli yağışların etkili olduğu Rize'de sel ve heyelan hayatı olumsuz etkiledi. Bölgede çay toplayanların mahsur kaldığı da belirtiliyor.

Yerel yaz yağmurlarının etkisini gösterdiği Rize'de etkili olan sağanak yağış sel ve heyelana neden oldu.