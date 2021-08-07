Rize’de sel afetinin altyapı hasarı ortaya çıktı

70'e yakın noktada duvar, menfez ve yol inşaatlarının başldığını belirten Çeber, "Bunları yaparken bir kez daha böyle bir yağış olduğunda aynı sonuçları yaşamayacak dikkatte yapmaya gayret ediyoruz. İki boyutlu çalışıyoruz. Bu afetin etkilerini silecek ve afetten etkilenen yerleri afet öncesi hale getirecek çalışmalar ile genel anlamda ilimizi sel afeti kaderinden koruyacak tedbirlerde alıyoruz” dedi.