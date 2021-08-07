Rize’de sel afetinin altyapı hasarı ortaya çıktı

DHA 07.08.2021 - 10:27
Rize'de 14 ve 22 Temmuz’da metrekareye düşen 220 kilogram yağışın ardından yaşanan sel ve heyelanlarla ilgili hasar tespit çalışmalarında sona gelindi.
Sel ve heyelanların altyapıya verdiği zarar da ortaya çıktı.
Köy ve mahallelerde altyapıda 250 milyon TL’lik hasar tespit edilen kentte, İRAP kapsamında önlemler alınıyor.
Rize Valisi Kemal Çeber, bir haftada iki büyük afet yaşadıklarını, kentin 3’te 1’inin etkilendiğini belirterek önceden alınan tedbirlerle daha büyük afetin yaşanmasının önüne geçildiğini söyledi.
70'e yakın noktada duvar, menfez ve yol inşaatlarının başldığını belirten Çeber, "Bunları yaparken bir kez daha böyle bir yağış olduğunda aynı sonuçları yaşamayacak dikkatte yapmaya gayret ediyoruz. İki boyutlu çalışıyoruz. Bu afetin etkilerini silecek ve afetten etkilenen yerleri afet öncesi hale getirecek çalışmalar ile genel anlamda ilimizi sel afeti kaderinden koruyacak tedbirlerde alıyoruz” dedi.