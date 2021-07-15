Rize'de sel ve heyelan: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişiden haber alınamıyor

Rize'de şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel ve heyelan can aldı. Muradiye beldesinde heyelan sonucu çöken evin enkazı altında kaldığı belirtilen 3 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Güneysu'da ise 1 kişi kayıp. Bakanlar Kurum, Soylu ve Karaismailoğlu bölgeye gitti. Rize’de şiddetli yağış sonrası meydana gelen selde sabahın ilk ışıklarıyla enkaz alanı gün yüzüne çıktı.

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NTV - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 15.07.2021 - 06:14

Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ile heyelanlar nedeniyle kayıp ihbarı yapılan 4 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.



Alınan bilgiye göre, kentte öğleden sonra başlayan şiddetli sağanak sonucu sel ve heyelanların yaşandığı Güneysu ilçesine bağlı Tepebaşı köyünde bir, merkeze bağlı Muradiye beldesinde ise 3 kişiden haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu.

AFAD, itfaiye, JAK, İDAK ve jandarma ekiplerinin, iş makinelerinin desteğinde yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları sonucu Orta Mahalle'de yıkılan binanın enkazından bir kadının cesedi çıkarıldı.



Ekipler, diğer kayıp kişileri arama çalışmalarına devam ediyor.

BAKANLAR BÖLGEDE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Rize’de yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgeye gitti. Kurum, Soylu ve Karaismailoğlu, Güneysu ilçesinde sel ve heyelandan etkilenen bölgede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'deki sel ve heyelanlara ilişkin, "Toplam 4 vatandaşımız, bir vatandaşımıza ulaştık, maalesef rahmet-i rahmana kavuştu. Diğer iki vatandaşımızın enkazda olduğunu değerlendiriyoruz. Bir vatandaşımızın da kayıp olduğu bilgisi var. Onunla ilgili de arama çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

"İNŞALLAH ONLARA CANLI BİR ŞEKİLDE ULAŞABİLME UMUDUMUZ VAR" Muradiye beldesindeki bir evin yıkılmasının ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Soylu, şöyle devam etti:



"Muradiye beldesinde, biraz önce enkazda bulunduğumuz alanda 3 vatandaşımızın olduğu değerlendiriliyordu. Bir vatandaşımıza ulaştık, 75 yaşında Hacere teyzemize ulaştık. Cenab-ı Allah rahmet eylesin, başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. İki vatandaşımızın evin önünde oldukları, yukarıdan kopup gelen heyelanla birlikte evi de aşağıya aldığı, evle arabanın arasına sıkıştığı konusunda bir değerlendirmesi var arkadaşlarımızın. Arama kurtarma ekiplerimiz orada çalışıyorlar. İnşallah onlara canlı bir şekilde ulaşabilme umudumuz var, Cenab-ı Allah nasip ederse."

Soylu, "Bir vatandaşımızın da Güneysu'da kaybolduğu değerlendirmesi var ama bu konuda ne arama kurtarmacı arkadaşlarımız ne biz ne de valiliğimiz tam emin değiliz. Onun için arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Sabahleyin, şu anda yoldalar, sahil güvenlik ekiplerimiz de arama kurtarma çalışmasına katılacaklar. Helikopterlerimiz de arama kurtarma çalışmasına katılacaklar." ifadelerini kullandı.

AFAD'TAN 5 MİLYON LİRALIK KAYNAK GÖNDERİLECEK Sabah saatlerinden itibaren hasar tespit çalışmalarına başlanacağını kaydeden Soylu, "Güneysu'da gece haliyle gördüğümüz 20'ye yakın esnafın da hasar aldığını gördük. Diğer yerlerde hasar alan esnaflar, evler bütün bunlarla ilgili ilk etapta 5 milyonluk bir kaynak arkadaşlarımız AFAD'tan gönderecekler. Ardından hasar tespit çalışmalarıyla birlikte elbette ki yollarda nelerimiz var, diğer kapanan yollarda nelerimiz var, bunlarla ilgili de çalışmalar tespit edildikten sonra hemen bu adım atılacak." değerlendirmesini yaptı.

HANGİ BÖLGE NE KADAR YAĞIŞ ALDI? Rize Valiliği, meteorolojik verilere göre son 24 saat içinde Güneysu ilçe merkezinde 219, Çayeli ilçesinde 214, Rize Andon bölgesinde ise 147 kg/metrekare yağış kaydedildiğini duyurdu.

AFAD: 30'A YAKIN İHBAR GELDİ İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Rize'deki aşırı yağışlar sonucu bölgedeki olaylara destek vermek amacıyla Erzurum, Samsun ve Ordu il AFAD ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini bildirdi.



AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, saat 00.15 itibarıyla Muradiye Beldesi Orta, Karayemiş ve Tepebaşı köylerinde bazı binalarda çökmelerin meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, Güneysu, Pazar, Ardeşen, Çayeli, Hemşin ve Çamlıhemşin ilçelerinde 30'a yakın ihbarın alındığı ifade edildi.

5 KATLI BİNA HASAR GÖRDÜ, 10 KİŞİLİK AİLE TAHLİYE EDİLDİ Çayeli ilçesi Madenli Beldesi’nde heyelan sonucu Sağkol ailesinin yaşadığı 5 katlı bina hasar gördü. O sırada evde bulunan 10 kişilik aile korkuyla kendilerini dışarı attı. Tahliye edilen aile, sağlık ocağına sığındı.



Ev sahibi Fatma Sağkol "Evin ön tarafında balkonda oturuyordum. Evin arka tarafındaki yamaçtan kopan heyelan büyük bir gürültüyle eve vurdu. Deprem oldu zannettim, eşim hasta aldım onu sırtıma hemen evden çıktım.” dedi.



Rukiye Sağkol ise "Namazımı kıldım evde oturuyordum büyük bir gürültüyle ev sallandı, deprem olduğunu zannettim. Dışarı çıktım baktım evin arkasındaki yamaç kopup eve vurmuştu. Koltuk değnekleri ile yürüyebiliyorum, çıkabildiğim kadar hızlı evden çıktım.” diye konuştu.

Çayeli ilçesi İncesırt köyünde yamaçtan kopan heyelan Sağkol ailesinin yaşadığı 5 katlı apartmana vurdu. Apartmanın bodrum katında bulunan ahırdaki hamile bir inek ve keçi telef oldu. Apartmanda yaşayan hasta ve yaşlıların olduğu yaklaşık 10 kişi olayın hemen ardından yan tarafta bulunan İncesırt Sağlık Ocağına sığındı.