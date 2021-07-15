Rize'de sel ve heyelan: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişiden haber alınamıyor

NTV - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 15.07.2021 - 06:14 | Son Güncelleme : 15.07.2021 - 06:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Rize’de yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgeye gitti.
Kurum, Soylu ve Karaismailoğlu, Güneysu ilçesinde sel ve heyelandan etkilenen bölgede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'deki sel ve heyelanlara ilişkin, "Toplam 4 vatandaşımız, bir vatandaşımıza ulaştık, maalesef rahmet-i rahmana kavuştu. Diğer iki vatandaşımızın enkazda olduğunu değerlendiriyoruz. Bir vatandaşımızın da kayıp olduğu bilgisi var. Onunla ilgili de arama çalışmalarımız devam ediyor." dedi.
Soylu, "Bir vatandaşımızın da Güneysu'da kaybolduğu değerlendirmesi var ama bu konuda ne arama kurtarmacı arkadaşlarımız ne biz ne de valiliğimiz tam emin değiliz. Onun için arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Sabahleyin, şu anda yoldalar, sahil güvenlik ekiplerimiz de arama kurtarma çalışmasına katılacaklar. Helikopterlerimiz de arama kurtarma çalışmasına katılacaklar." ifadelerini kullandı.
Rize Valiliği, meteorolojik verilere göre son 24 saat içinde Güneysu ilçe merkezinde 219, Çayeli ilçesinde 214, Rize Andon bölgesinde ise 147 kg/metrekare yağış kaydedildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Rize'deki aşırı yağışlar sonucu bölgedeki olaylara destek vermek amacıyla Erzurum, Samsun ve Ordu il AFAD ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, saat 00.15 itibarıyla Muradiye Beldesi Orta, Karayemiş ve Tepebaşı köylerinde bazı binalarda çökmelerin meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, Güneysu, Pazar, Ardeşen, Çayeli, Hemşin ve Çamlıhemşin ilçelerinde 30'a yakın ihbarın alındığı ifade edildi.
Çayeli ilçesi İncesırt köyünde yamaçtan kopan heyelan Sağkol ailesinin yaşadığı 5 katlı apartmana vurdu. Apartmanın bodrum katında bulunan ahırdaki hamile bir inek ve keçi telef oldu. Apartmanda yaşayan hasta ve yaşlıların olduğu yaklaşık 10 kişi olayın hemen ardından yan tarafta bulunan İncesırt Sağlık Ocağına sığındı.