Rize'de sıcak çay içme yarışması, Filistinli isim kazandı
Rize'deki 12. Tulum ve Kemençe Festivali'nde "en hızlı çay içme yarışması" yapıldı. Yarışmacılar, 3 dakika içinde 5 bardak sıcak çay içmeye çalıştı. Yarışmayı Filistin'den katılan Hussein Abu Ahmad kazandı.
Festival kapsamında İslampaşa Mahallesi sahil kordonunda, Türkiye, Ukrayna, Osetya, Gürcistan, Filistin, Rusya, Yunanistan ve İran halk dansları topluluklarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 600 dansçı tulum ve müzik eşliğinde gösteriler sundu.