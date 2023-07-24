Rize'de sıcak çay içme yarışması, Filistinli isim kazandı

Dilara Topal ise yarışmaya ilk defa katıldığını belirterek, "Çay içerken ağzım çok yandı. Hırslıyım. Bırakmak istemedim. Sonuna kadar mücadele ettim. Çayı çok seviyorum ve çay Rize'de içilir." diye konuştu.