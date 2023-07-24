Rize'de sıcak çay içme yarışması, Filistinli isim kazandı

Rize'deki 12. Tulum ve Kemençe Festivali'nde "en hızlı çay içme yarışması" yapıldı. Yarışmacılar, 3 dakika içinde 5 bardak sıcak çay içmeye çalıştı. Yarışmayı Filistin'den katılan Hussein Abu Ahmad kazandı.

Rize'de sıcak çay içme yarışması, Filistinli isim kazandı - 1

Festival kapsamında İslampaşa Mahallesi sahil kordonunda, Türkiye, Ukrayna, Osetya, Gürcistan, Filistin, Rusya, Yunanistan ve İran halk dansları topluluklarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 600 dansçı tulum ve müzik eşliğinde gösteriler sundu.

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Rize'de sıcak çay içme yarışması, Filistinli isim kazandı - 2

Ayrıca "en hızlı çay içme yarışması" gerçekleştirildi.

Yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra Filistin, İran, Gürcistan, Yunanistan, Rusya ve Kuzey Osetya'dan 7 yarışmacı katıldı.

Rize'de sıcak çay içme yarışması, Filistinli isim kazandı - 3

3 DAKİKA 5 BARDAK SICAK ÇAY

Yarışmacılar, 3 dakika içinde 5 bardak sıcak çay içmeye çalıştı. Yarışmayı Filistin'den katılan Hussein Abu Ahmad kazandı.

Rize'de sıcak çay içme yarışması, Filistinli isim kazandı - 4

Birinciye Festival Komitesi Başkanı Hakan Güven tarafından kupa takdim edildi.

Ahmad, gazetecilere, çok zor ve heyecanlı yarışmayı kazandığı için mutlu olduğunu söyledi.

Rize'de sıcak çay içme yarışması, Filistinli isim kazandı - 5

Dilara Topal ise yarışmaya ilk defa katıldığını belirterek, "Çay içerken ağzım çok yandı. Hırslıyım. Bırakmak istemedim. Sonuna kadar mücadele ettim. Çayı çok seviyorum ve çay Rize'de içilir." diye konuştu.

Rize'de sıcak çay içme yarışması, Filistinli isim kazandı - 6
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