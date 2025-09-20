Karadeniz için uyarılar art arda: Bu geceye dikkat! "Dere yataklarından uzak durun"

KUVVETLİ SAĞANAK YARIN SABAHA KADAR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, bölgedeki sağanak yağış, yarın sabaha kadar etkisini sürdürmeye devam edecek.

Doğu Karadeniz'de sahil hattı boyunca tüm şehirlerde kuvvetli yağış bekleniyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.