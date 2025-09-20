Karadeniz için uyarılar art arda: Bu geceye dikkat! "Dere yataklarından uzak durun"

Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan şiddetli sağanak Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da sele neden oldu. Şiddetli yağış nedeniyle dört şehirde dereler taştı, yollar kapandı. Mahsur kalan vatandaşlar, ekipler tarafından kurtarıldı. Meteoroloji bölge için yeni uyarıda bulundu.

Türiye'nin güneyinde ekipler orman yangınlarıyla mücadele ederken, kuzeyde ise aşırı yağışlar nedeniyle su baskını ve toprak kayması olayları yaşandı.

Karadeniz Bölgesin'nde etkili olan sağanak Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da hayatı olumsuz etkiledi.

Bu dört şehirde bazı yollar sular altında kaldı, toprak kaymaları yaşandı.

Mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarılırken, bölgeye yeni bir uyarı daha yapıldı.

KUVVETLİ SAĞANAK YARIN SABAHA KADAR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, bölgedeki sağanak yağış, yarın sabaha kadar etkisini sürdürmeye devam edecek.

Doğu Karadeniz'de sahil hattı boyunca tüm şehirlerde kuvvetli yağış bekleniyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

"DERE YATAKLARINDAN UZAK DURUN"

Sağanak yağışın etkili olduğu Giresun'da Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu.

Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamaların beklendiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"AFAD ve ilgili kurumlar 908 personel, 225 araç, 110 iş makinesi, 3 bot ve 30 motopomp ile teyakkuzda.

Sosyal medya hesapları üzerinden ve belediyelerden anonslarla bilgilendirme yapılıyor. Dere yataklarından uzak durun, trafikte dikkatli olun, elektrik tesisatı işlerinizi erteleyin."

RİZE'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ: DERELER TAŞTI

Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan sağanak Rize'de sel, su baskını ve heyelana neden oldu.

Gece saatlerinde etkisini gösteren yağışlar Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde heyelan ve yol çökmeleri yaşandı, birçok ana yol ulaşıma kapandı.

BUNGALOVLAR SUYA KAPILDI

Fındıklı ilçesindeki Arılı ve Çağlayan derelerinin debisi yükseldi.

Saatte metrekareye 75 kilogram yağışın düşmesiyle meydana gelen sel, taşkın ve heyelanlarda Ardeşen, Kalkandere, Fındıklı ve Pazar ilçelerinde mahsur kalan 15 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası yolu üzerinde 2 bungalov sele kapılırken, işletmede kimsenin olmadığı öğrenildi.

AYDER YAYLASI YOLU KAPANDI

Bölgede gece boyu etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle turizm merkezi Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yolu, üzerindeki Çamlıhemşin Deresi’nin taşması ve toprak kayması sonucu ulaşıma kapandı.

Ardeşen ilçesi Şenyamaç köyünde ise sağanak sonrası bir köprü, debisi artan dere suları nedeniyle orta kısmından yıkıldı.

Ekipler, köprü çevresinde güvenlik önlemi alıp, yolu ulaşıma kapadı.

VALİ BAYDAŞ: SAĞANAK SÜRECEK

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, selde can kaybı olmadığını söyledi.

Bölgedeki yağışın süreceğinin tahmin edildiğini söyleyen Vali Baydaş "Rize'ye yarına kadar 100 kilogram civarında yağış düşmesi bekleniyor. Risk gördüğümüz yerlerde tahliye yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

TRABZON'DA SU BASKINLARI MEYDANA GELDİ

Trabzon'da gece boyunca kent genelinde süren yağışın ardından Akçaabat, Araklı, Maçka ve Şalpazarı ilçelerinde toprak kaymaları ve su taşkınları meydana geldiği belirtildi.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi ekiplerinin, Şalpazarı ilçesine bağlı Doğancı ve Gökçeköy Mahalleleri, Maçka ilçesine bağlı Armağan Mahallesi ile Araklı Grup Yolu ve Hıdırnebi Yaylası güzergahındaki toprak kaymalarına müdahale ettiği ifade edildi.

Açıklamada, belediyeye bağlı tüm ekiplerin sahada bulunduğu, vatandaşların herhangi bir olumsuzlukta Alo 153 çağrı merkezini arayabilecekleri kaydedildi.

ARTVİN'İ DE SEL VURDU

Karadeniz'deki sağanak yağış Artvin'de de dereleri taşırdı.

Özellikle sahil ilçeleri ile Borçka'da hayat olumsuz etkilendi.

Yağışların ardından Borçka-Macahel karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapanırken, bölgede bulunan Araklı, Atanoğlu ve Macahel Vadisi'ndeki altı köyle ulaşım tamamen kesildi.

KARAGÖL'E GİRİŞLER KAPATILDI

Şiddetli yağışların ardından Efeler Deresi'nin taşması, çevredeki tarım arazileri ile köy yollarını sular altında bıraktı. Bölgede elektrik kesintileri yaşanırken, ekipler kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin'in önemli turizm noktalarından biri olan Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nda da yağışların etkisiyle su seviyesinde ciddi yükselme yaşandı.

Karagöl çevresinde bulunan bazı sosyal tesisler su altında kaldı. Ziyaretçilerin güvenliği açısından bölgeye girişler geçici süreyle kısıtlandı.

GİRESUN'DA HEYELAN: 8 KİŞİ KURTARILDI

Giresun'da sağanak nedeniyle Doğankent ilçesine bağlı Çatak köyünde heyelan meydana geldi.

Heyelanın ardından bulundukları evden çıkamayan 8 kişi, İl Özel İdaresi ve AFAD Giresun İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Görele, Çanakçı ve Doğankent ilçelerindeki derelerde ise su seviyeleri yükseldi. İlçelerde yaşanan heyelanlar sonucu bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

