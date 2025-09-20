Karadeniz için uyarılar art arda: Bu geceye dikkat! "Dere yataklarından uzak durun"
Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan şiddetli sağanak Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da sele neden oldu. Şiddetli yağış nedeniyle dört şehirde dereler taştı, yollar kapandı. Mahsur kalan vatandaşlar, ekipler tarafından kurtarıldı. Meteoroloji bölge için yeni uyarıda bulundu.
Türiye'nin güneyinde ekipler orman yangınlarıyla mücadele ederken, kuzeyde ise aşırı yağışlar nedeniyle su baskını ve toprak kayması olayları yaşandı.
Karadeniz Bölgesin'nde etkili olan sağanak Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da hayatı olumsuz etkiledi.
Bu dört şehirde bazı yollar sular altında kaldı, toprak kaymaları yaşandı.
Mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarılırken, bölgeye yeni bir uyarı daha yapıldı.