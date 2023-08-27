Rize'de şiddetli yağışların ardından 16 evin boşaltılmasına karar verildi
Rize'de şiddetli yağışların ardından yapılan hasar tespit çalışmaları sonucu 16 konutun boşaltılmasına, 14 konut için önleyici duvar yapılmasına karar verildiği bildirildi. Şiddetli yağış sonucu oluşan hasarların bilançosu da belli oldu. Yapılan hasar tespit çalışmalarında Çayeli ilçesinde konut, iş yeri ve araçlarda toplamda 5 milyon 556 bin 500 TL hasar meydana geldiği bildirildi.
Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 3 gün önce başlayan yağışlar neticesinde Çayeli ilçesinde 24 saatte metrekareye 206 kilogram yağış düştüğü belirtildi.