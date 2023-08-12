Rize’de sokak ortasında infaz
Rize’de yaşayan Selim Bostan isimli kişi, sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı. 29 yaşındaki Bostan, otomobilden açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi. Polis, cinayetle ilgili olarak 2 kişiyi arıyor.
Rize’de Selim Bostan isimli genç, dün akşam saat 22.30 sıralarında sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı.
Saldırı Ekrem Orhon Mahallesi’nde gerçekleşti.
Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Bostan, yere yığıldı.
Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.