Rize’de sokak ortasında infaz

Rize’de yaşayan Selim Bostan isimli kişi, sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı. 29 yaşındaki Bostan, otomobilden açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi. Polis, cinayetle ilgili olarak 2 kişiyi arıyor.

Rize’de sokak ortasında infaz - 1

Rize’de Selim Bostan isimli genç, dün akşam saat 22.30 sıralarında sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı.

Saldırı Ekrem Orhon Mahallesi’nde gerçekleşti.

Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Bostan, yere yığıldı.

Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Rize’de sokak ortasında infaz - 2

Sağlık ekibinin kontrolünde Bostan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Savcılık incelemesinin ardından Bostan'ın cenazesi, Rize Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, saldırıda kullanılan aracı terk edilmiş halde buldu.

Rize’de sokak ortasında infaz - 3

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları baskınlarda 2 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili 2 kişinin de arandığı bildirildi.

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