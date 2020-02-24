Rize'de tarihi kemer köprü yıkıldı

Vatandaşların birçok işini bu köprü sayesinde yaptığını ifade eden Uzunoğlu, "İlçemizin sahiline en yakın kemer köprülerimizden biriydi. Herkes tarafından biliniyordu. Buraya gelenler köprünün üzerinde fotoğraf çektiriyordu. Buraya bir güzellik katıyordu. Köprümüz tarihi ve doğal güzelliği ifade ediyordu" diye konuştu.



