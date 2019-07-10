Rize’de tarihi köprü yıkıldı
Anadolu Ajansı
Rize’de 18'inci yüzyılda inşa edilen ve koruma altındaki tarihi köprü yıkıldı.
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Rize’de 18'inci yüzyılda inşa edilen, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Müzeler Genel Müdürlüğünce 2003'te tescil edilerek koruma altına alınan Ambarlık Kemer Köprü, kendiliğinden çöktü.
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İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, 2011'de restore edilen 7 metre yüksekliğinde, 40 metre uzunluğunda, 2,70 metre genişliğindeki köprünün enkazında incelemelerde bulundu.
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Kesme ve moloz taştan inşa edilen, bölgenin önemli tarihi değerleri arasında yer alan köprünün yıkılma nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.
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Köy Muhtarı İdris Türüt, tarihi köprünün köyün sembolü olduğunu belirterek, “Ulaşım sorun değil, yaparsın bir köprü, herkes ulaşımını sağlar. Bunlar tarihi eserlerimiz. Köyüm adına çok üzgünüm. Günde yaklaşık 200 turist gelip köprüde fotoğraf çektiriyordu" diye konuştu.
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