Rize'de titreten şenlik. Buz gibi suda yüzdüler

Hasan Önder festivalin sıra dışı olmasına dikkat çekerek, "10. kez düzenlediğimiz sıra dışı bir festival. Dostlarla doğanın güzelliğini de, dayanıklılığı da, adrenalini de sergilemeye çalışıyoruz. Bir tarafta tulumun ezgileri var. Buz gibi sudan çıkıp dünyanın en doğal çayı ile ısınacağız. Buz gibi suda yüzüp, çayla ısınan bir grubu oluşturmuş olduk. Suyun sıcaklığı 0 derecelerde. Çünkü üzeri hemen buz tutuyor. Katılımcı sayısı 60. Ara ara yüzecek arkadaşlarımız var. Hedefimiz bu yıl 100 kişiyi bu suda yüzdürmek" ifadelerini kullandı.