Rize'de uçuruma yuvarlanan araçta 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Çayeli'nde sabah saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçuruma yuvarlandı. Olayda araç sürücüsüyle birlikte yolculardan biri hayatını kaybederken araçtak diğer üç kişi yaralandı.

Rize'de uçuruma yuvarlanan araçta 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - 1

Çayeli ilçesi İncesu köyü Marbudam Yaylası mevkiinde sabah saatlerinde F.B. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen araç seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

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Rize'de uçuruma yuvarlanan araçta 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - 2

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Rize'de uçuruma yuvarlanan araçta 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - 3

Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta bulunan M.B., T.B., H.B., F.B. ve H.B.'yi dışarıya çıkarttı.

Sağlık ekipleri araç sürücüsü F.B. ile H.B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. 

Rize'de uçuruma yuvarlanan araçta 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - 4

Yaralanan M.B., T.B. ve H.B. isimli kişiler ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikelileri bulunmadığı belirtildi.

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