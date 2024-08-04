Rize'de uçuruma yuvarlanan araçta 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Yaralanan M.B., T.B. ve H.B. isimli kişiler ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikelileri bulunmadığı belirtildi.