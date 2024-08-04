Rize'de uçuruma yuvarlanan araçta 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Çayeli'nde sabah saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçuruma yuvarlandı. Olayda araç sürücüsüyle birlikte yolculardan biri hayatını kaybederken araçtak diğer üç kişi yaralandı.
Çayeli ilçesi İncesu köyü Marbudam Yaylası mevkiinde sabah saatlerinde F.B. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen araç seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.