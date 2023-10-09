Rize’de yaylalar beyaza büründü
Rize’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Huser ve Palovit yaylaları, beyaz örtüyle kaplandı.
Doğu Karadeniz’de hava sıcaklıklarının düşmesi ile bölgedeki yüksek rakımlı yaylalara kar yağdı.
Doğu Karadeniz’de hava sıcaklıklarının düşmesi ile bölgedeki yüksek rakımlı yaylalara kar yağdı.
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımlı Huser ve Palovit yaylaları beyaza büründü.
Kar yağışı sonrası yeşilliklerin beyaz örtülü ile kaplanması, görsel şölen oluşturdu.
Yağışların 2 gün boyunca etkili olacağı bildirildi.