Rize’de yaylalar beyaza büründü

Rize’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Huser ve Palovit yaylaları, beyaz örtüyle kaplandı.

Rize’de yaylalar beyaza büründü - 1

Doğu Karadeniz’de hava sıcaklıklarının düşmesi ile bölgedeki yüksek rakımlı yaylalara kar yağdı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Rize’de yaylalar beyaza büründü - 2

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımlı Huser ve Palovit yaylaları beyaza büründü.

Rize’de yaylalar beyaza büründü - 3

Kar yağışı sonrası yeşilliklerin beyaz örtülü ile kaplanması, görsel şölen oluşturdu.

Rize’de yaylalar beyaza büründü - 4

Yağışların 2 gün boyunca etkili olacağı bildirildi.

DAHA FAZLA GÖSTER