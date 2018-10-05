Rize'de yaylalar beyaza büründü
DHA
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavrun Yaylası, sabah yağan karla beyaza büründü. Yaylacılar hayvanlarını yayladan indirmeye başladı.
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1Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine 29 kilometre uzaklıktaki 2 bin 300 rakımlı Yukarı Kavrun Yaylası’nda sabah saatlerinde kar yağışı başladı.
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2Beyaza bürünen yaylada kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi aştı, yaylacılar kar yağışı ile göç için hazırlıklara başladı.
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3Kimi yaylacılar hayvanları ile ilçe merkezine doğru yola koyulurken, kimileri de üzeri kar ile kaplanan otları kamyonlara yükledi.
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4Sabah kalkınca kar yağışı ile karşılaştıklarını belirten yaylacılar yeşil örtünün yerini beyaz örtünün aldığını belirtti.
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