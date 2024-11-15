Rize’deki deprem ne anlama geliyor? Büyük deprem tehlikesi var mı? İki uzmandan Rize açıklaması
Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’nda dördüncü seviye deprem bölgesi olarak gösterilen Rize’de bugün öğle saatlerinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depreme alışkın olmayan bölge halkı, depremde panik yaşadı. Peki Rize’deki deprem ne anlama geliyor? Bölgeden geçen bir fay hattı var mı, daha büyük bir deprem olur mu? Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Rize’deki depremi yorumladı.
Türkiye bugün kısa aralıklarla iki ayrı depremi yaşadı.
İlk deprem Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yaşandı.
Saat 10.46’da kaydedilen 4,9 büyüklüğündeki deprem, Malatya ve çevre illerde paniğe neden oldu.
Fay hattı kent merkezinin altından geçiyor! Prof. Dr. Seyitoğlu: Herkes Marmara’yı konuşuyor ama aynı risk burada da varVİDEO: RİZE'DE DEPREM NE ANLAMA GELİYOR?