Rize’deki deprem ne anlama geliyor? Büyük deprem tehlikesi var mı? İki uzmandan Rize açıklaması

Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’nda dördüncü seviye deprem bölgesi olarak gösterilen Rize’de bugün öğle saatlerinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depreme alışkın olmayan bölge halkı, depremde panik yaşadı. Peki Rize’deki deprem ne anlama geliyor? Bölgeden geçen bir fay hattı var mı, daha büyük bir deprem olur mu? Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Rize’deki depremi yorumladı.

Rize’deki deprem ne anlama geliyor? Büyük deprem tehlikesi var mı? İki uzmandan Rize açıklaması - 1

Türkiye bugün kısa aralıklarla iki ayrı depremi yaşadı.

İlk deprem Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yaşandı.

Saat 10.46’da kaydedilen 4,9 büyüklüğündeki deprem, Malatya ve çevre illerde paniğe neden oldu.

Fay hattı kent merkezinin altından geçiyor! Prof. Dr. Seyitoğlu: Herkes Marmara’yı konuşuyor ama aynı risk burada da var

VİDEO: RİZE'DE DEPREM NE ANLAMA GELİYOR?

TÜRKİYE HABERLERİ

Rize’deki deprem ne anlama geliyor? Büyük deprem tehlikesi var mı? İki uzmandan Rize açıklaması - 2

MALATYA'DAKİ DEPREM NE ANLAMA GELİYOR?

NTV yayınına katılan Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, bu depremin 2023’teki büyük depremlerin bir artçısı olduğunu söyledi.

Bölgenin sürekli olarak sarsıldığına işaret eden Tüysüz, deprem etkinliğinin birkaç yıl daha etkisini yitirerek sürdüreceğini ifade etti.
Rize’deki deprem ne anlama geliyor? Büyük deprem tehlikesi var mı? İki uzmandan Rize açıklaması - 3

GÖRÜR: MARAŞ DEPREMLERİ STRES YÜKLEDİ

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür de 6 Şubat depremlerinin bölgeye stres yüklediğini söyledi.

Sarsıntının Çardak ile Malatya Fayı’nın kesişim noktasında yaşandığını ifade eden Görür, “Malatya Fay Zonu’na daha yakın. Malatya Fayı yavaş bir fay. Yeterince bilinmiyor ve çalışılıyor. Büyük deprem üretme potansiyeli var. Maraş depremlerinden etkilenip stres yüklendiği kesin.” dedi.
Rize’deki deprem ne anlama geliyor? Büyük deprem tehlikesi var mı? İki uzmandan Rize açıklaması - 4

RİZE’DEKİ DEPREM NE ANLAMA GELİYOR, BÜYÜK DEPREM OLUR MU?

Rize’de kaydedilen deprem 4,7 büyüklüğündeki deprem ise merak uyandırdı.

Bölge Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’nda dördüncü seviye deprem bölgesi olarak gösteriliyor.

Depreme alışık olmayan yöre halkı, Rize’de daha büyük bir deprem ihtimali olup olmadığı konusunda endişeli…

İki uzman da bölgenin büyük bir deprem üretme potansiyeli olmadığına işaret etti.

Rize’deki deprem ne anlama geliyor? Büyük deprem tehlikesi var mı? İki uzmandan Rize açıklaması - 5

“RİZE’DE DAHA BÜYÜK DEPREM OLASILIĞI YOK”

NTV yayınında konuşan Prof. Dr. Okan Tüysüz, bölgede aktif bir fay hattı olmadığına işaret ederek, “Karadeniz’de yıkıcı bir deprem söz konusu değil. 1892’de Artvin’de bir deprem var. Büyüklüğü bilinmiyor ama 6 şiddetinde olduğu tahmin ediliyor. Bu bölge deprem üreten bir bölge değil.” diye konuştu.

Rize’deki deprem ne anlama geliyor? Büyük deprem tehlikesi var mı? İki uzmandan Rize açıklaması - 6

Tüysüz, “Yıkıcı deprem anlamında baktığımız zaman, bu deprem ne anlama geliyor; bunu ancak fay çözümü dediğimiz çalışma sonunda söylememiz mümkün.” dedi.

Endişe edilecek bir durum olmadığını ifade eden Tüysüz, “Bu bölgede daha büyük bir deprem olma olasılığı neredeyse yok denecek kadar zayıf.” şeklinde konuştu.

Rize’deki deprem ne anlama geliyor? Büyük deprem tehlikesi var mı? İki uzmandan Rize açıklaması - 7

NACİ GÖRÜR: BÖLGEDE AKTİF FAY YOK

Prof. Dr. Naci Görür de bölgede aktif fay olmadığına işaret etti.

Görür, “Depremin güneyde Artvin-Bayburt arasından geçen doğrulu atımlı fayın etkisi ile oluşmuş KD-GB uzanımlı eğim atımlı faylar nedeni ile oluştuğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.
DAHA FAZLA GÖSTER