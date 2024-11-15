Rize’deki deprem ne anlama geliyor? Büyük deprem tehlikesi var mı? İki uzmandan Rize açıklaması

“RİZE’DE DAHA BÜYÜK DEPREM OLASILIĞI YOK”

NTV yayınında konuşan Prof. Dr. Okan Tüysüz, bölgede aktif bir fay hattı olmadığına işaret ederek, “Karadeniz’de yıkıcı bir deprem söz konusu değil. 1892’de Artvin’de bir deprem var. Büyüklüğü bilinmiyor ama 6 şiddetinde olduğu tahmin ediliyor. Bu bölge deprem üreten bir bölge değil.” diye konuştu.