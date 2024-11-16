Rize'deki depremin ardından soru işaretleri: Doğu Karadeniz'de deprem ve heyelan riski
Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’nda dördüncü seviye deprem bölgesi olarak gösterilen Rize’de dün öğle saatlerinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Uzmanlar, "Doğu Karadeniz'de deprem olmaz" algısının yanlış olduğunun altını çizip depremler sonucunda meydana gelen titreşimlerin heyelanları ve kaya düşmelerini tetiklediğini belirtti. Ayrıca uzmanlar, dün yaşanan depremle ilgili bazı soru işarelerinin de oluştuğunu dile getirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Hemşin ilçesi olarak saptadığı deprem, dün saat 12.02'de oldu.
Yerin 12,85 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Hemşin'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Saha taramaları süren kentte meydana gelen deprem sonrası "Depremler heyelanları tetikler mi?" sorusunu yeniden akıllara getirdi.
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