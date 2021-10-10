'deki dünyanın en büyük bardağı Guinness’e aday

'de ın yetiştirildiği 'de, 'Çay Çarşısı' projesi kapsamında 30 metre yüksekliğinde inşa edilen ve sona gelinen ince belli bardağı şeklindeki 7 katlı bina için Guinness Rekorlar Kitabı'na resmi başvuru yapıldı.

Haberler - DHA 10.10.2021 - 10:10

Rize'deki dünyanın en büyük çay bardağı Guinness’e aday - 1
Ticaret Borsası'nca hazırlanan 'Çay Çarşısı' projesi inşaatı sürüyor. Proje kapsamında 9 bin 500 metrekarelik alanda kurulan çarşıda, Türk ı tanıtılacak.
Rize'deki dünyanın en büyük çay bardağı Guinness’e aday - 2
Her çeşit ın tadımının yapılacağı evleri, satış reyonlarıyla birlikte bezi, bakır işlemeciliği, yöresel yemekler, taş değirmen, kemer köprü gibi kültürel öğelerin de yer alacağı çarşıda, 30 metre yüksekliğinde ince belli bardağı şeklinde inşa edilen binada sona gelindi.
Rize'deki dünyanın en büyük çay bardağı Guinness’e aday - 3
7 katlı bardağı binasının içerisinde müzesi, ın topraktan bardağa serüvenini anlatan sineması ve seyir terası yer alacak. Bina için Guinness Rekorlar Kitabı'na resmi başvuru yapıldı.
Rize'deki dünyanın en büyük çay bardağı Guinness’e aday - 4

'ÇAY BARDAĞI BİNASIYLA ÇAYIMIZI SİMGELEDİK'

Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, bardağı binasıyla kentin sembolü olan ı simgelediklerini belirterek 'Çay Çarşısı'nın turizme değer katacağını söyledi.

Guinness Rekorlar Kitabı’na başvurduklarını ifade eden Erdoğan, “Yıl sonuna doğru Guinness’ten kontrol için gelecekler. Biz onlara yapının genel durumundan bahsedeceğiz. Bunu başarabilirsek, ’den bir yapının da Guinness Rekorlar Kitabı içerisine girmesi bizim için de gurur kaynağı olacaktır. Nisan-Mayıs aylarında netleşmiş olur” dedi.
Rize'deki dünyanın en büyük çay bardağı Guinness’e aday - 5
Çay bardağı binasının ’nin tanıtımı açısından sembol olacağını belirten Erdoğan şunları söyledi: “Binamızı kültürümüze yerleşen ince belli bardağı şeklinde tasarladık. Bu bardağı burada gören insanlarımız geceli gündüzlü ışıklandırmasıyla beraber orada bir selfie çekmeden, sosyal medyada paylaşmadan gitmeyecek. Çay bardağı ’nin tanıtımı açısından bir sembol olacak, turizme katkısı olacak."
Rize'deki dünyanın en büyük çay bardağı Guinness’e aday - 6

"PARİS'İN EYFEL KULESİ VARSA..."

’de vatandaşlar da bardağı binası için ilginç yorumlarda bulundu. Bina önünde fotoğraf çektiren Salih Can Keskin, "Çay bardağı binası 'nin güzel bir simgesi oldu. Paris’in Eyfel Kulesi varsa, bizim de bardağımız var. Bizim de en çok kullandığımız ince belli bardağı olmuş ama sanki biraz demini fazla kaçırmışlar. Guinness Rekorlar Kitabı'na da girerse namı her yerde duyulmuş olur” diye konuştu.
Rize'deki dünyanın en büyük çay bardağı Guinness’e aday - 7
Naciye Arıkan Horoz ise "’miz için çok önemli. Çayın simgesi olan bardağı şeklinde yapılmış bina çok iyi bir fikir. Çok hoşumuza gitti. Camları takılınca biraz koyu oldu demini sanki fazla kaçırdılar ama çok güzel oldu. Daha bina açılmadan sosyal medyada da yoğun ilgi görüyor" dedi.
Rize'deki dünyanın en büyük çay bardağı Guinness’e aday - 8
Rize'deki dünyanın en büyük çay bardağı Guinness’e aday - 9
Rize'deki dünyanın en büyük çay bardağı Guinness’e aday - 10
Rize'deki dünyanın en büyük çay bardağı Guinness’e aday - 11
Rize'deki dünyanın en büyük çay bardağı Guinness’e aday - 12
Rize'deki dünyanın en büyük çay bardağı Guinness’e aday - 13

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