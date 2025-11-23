Rize'deki festivalde 2 ton hamsi 2 saatte tüketildi

Festivalde konuşan Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, "Bu sene hamsi bol oldu. Bu etkinliği 2 yılda bir yapıyoruz. Bazı yıllarda hamsi olmadı. Bu yıl çok bereketli, bol bir hamsi sezonu oldu. Bu etkinliğin en güzel kısmı hemşerilerimizin burada olması. İl merkezi ve çevre ilçelerden de etkinliğe katılanlar oldu. Burada esas amaç, birlik ve beraberlik içinde olmak. Burada yaklaşık 2 ton hamsi kestirdik" diye konuştu.