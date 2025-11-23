Rize'deki festivalde 2 ton hamsi 2 saatte tüketildi
23.11.2025 18:11
DHA
Rize'nin Çayeli ilçesinde düzenlenen 'Hamsi Festivali'nde 2 ton hamsi, 2 saatte tükendi.
Çayeli ilçesinde bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Hamsi Festivali, renk görüntülere sahne oldu. İlçe sahilinde gerçekleştirilen festivalde 2 ton hamsi ızgıra ve yağda pişirilip, misafirlere ikram edildi.
Binlerce kişinin katıldığı festivalde, hamsi ikramı ile katılımcılar mangallara yöneldi. Görevlilerin hamsi yetiştirmekte zorlandığı etkinlikte, 2 saatte 2 ton hamsi tüketildi.
Hamsi yemek için sıraya girenler uzun kuyruklar oluştururken, çocuklar da parkta eğlenceli anlar yaşadı.
"ESAS AMAÇ, BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE OLMAK"
Festivalde konuşan Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, "Bu sene hamsi bol oldu. Bu etkinliği 2 yılda bir yapıyoruz. Bazı yıllarda hamsi olmadı. Bu yıl çok bereketli, bol bir hamsi sezonu oldu. Bu etkinliğin en güzel kısmı hemşerilerimizin burada olması. İl merkezi ve çevre ilçelerden de etkinliğe katılanlar oldu. Burada esas amaç, birlik ve beraberlik içinde olmak. Burada yaklaşık 2 ton hamsi kestirdik" diye konuştu.
“BEKLEDİĞİMİZE DEĞDİ”
Etkinliğe katılan Hayri Sarı, "Etkinliği mükemmel ötesi buldum. Ben sosyal medyadan gördüm, köyde işimi bırakıp geldim. Çok kalabalık. Güzel hamsi dağıtıldı. Memnunum, yedim, lezzetliydi. Balık deyince Rizelinin aklına öncelikle hamsi gelir. Kuyrukta bir saat bekledik. Beklediğimize de değdi." dedi.