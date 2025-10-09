Rize'deki sel felaketinin faturası 1,2 milyar lira
Rize'de 19-20 Eylül tarihlerinde, metrekareye 355 kilogram yağışın düşmesi sonucu yaşanan sel ve heyelan felaketinin izleri büyük ölçüde silindi. Ortaya çıkan hasarın maddi boyutu da netleşti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Doğu Karadeniz'de Rize başta olmak üzere Artvin, Giresun ve Trabzon illeri için 19-21 Eylül tarihleri arasında sarı kodlu uyarısı sonrası etkili olan şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkilemişti. Rize ve Artvin'de bazı derelerin su seviyeleri ve debisi yükselince taşkın, sel ve heyelanlar meydana gelmişti.