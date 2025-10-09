Rize'deki sel felaketinin faturası 1,2 milyar lira

"1977 YILINDAN BU YANA BÖLGEMİZDE GÖRÜLEN EN YÜKSEK YAĞIŞ MİKTARI"

1977 yılından bugüne ilk defa bu miktarda yağış düştüğü söyleyen Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Meteoroloji yetkililerimizin verdiği bilgilere göre bu, 1977 yılından bu yana bölgemizde görülen en yüksek yağış miktarıdır. Sadece bir trafik kazasında, yol çökmesi kaynaklı olarak 5 vatandaşımız yaralandı. Bu da afeti görece olarak hafif atlatmamızı sağladı." diye konuştu.