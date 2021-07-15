Rize'deki sel ve heyelan: 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor

NTV - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 15.07.2021 - 06:14 | Son Güncelleme : 15.07.2021 - 15:11
Sel felaketinin yaşandığı Rize'de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Çalışmalarda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise öğle saatlerinde yaptığı açıklamada Ballıdere Köyü'ndeki bir evde 3 kişinin cenazesine ulaşıldığını söylemişti.
Böylece selde can kaybı sayısı 6'ya yükseldi.
Kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.
Çalışmalar; AFAD, itfaiye, JAK, İDAK ve jandarma ekiplerince yapılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaşananlarla ilgili İçişleri Bakanı Soylu ve Rize Valisi Çeber ile telefonda görüşerek bölgedeki durum hakkında bilgi aldı.
Erdoğan, Rize'de yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu belirtti.