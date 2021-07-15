Rize'deki sel ve heyelan: 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor

Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan selde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı sayısı 6'ya yükseldi. Kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

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NTV - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 15.07.2021 - 06:14

Sel felaketinin yaşandığı Rize'de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. SEL BÖYLE GELDİ

Çalışmalarda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise öğle saatlerinde yaptığı açıklamada Ballıdere Köyü'ndeki bir evde 3 kişinin cenazesine ulaşıldığını söylemişti. Böylece selde can kaybı sayısı 6'ya yükseldi.

Kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Çalışmalar; AFAD, itfaiye, JAK, İDAK ve jandarma ekiplerince yapılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise yaptığı açıklamada hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Çalışmaların iki gün içinde sonuçlanacağını dile getiren Kurum, "Taşkın riski altındaki binaların tespiti de yapılacak. Konutlarımızın inşasını TOKİ başkanlığımız eliyle yapacağız. Yeni binalar taşkın riski olmayan yerlere yapılacak" diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da ulaşıma kapalı ana yol olmadığını söyledi. Köy yollarındaki sıkıntıların da kısa zamanda giderileceğini söyleyen Karaismailoğlu, bazı bölgelerde iletişim ve elektrik sıkıntısı olduğunu kaydetti.



Bakan, "Seyyar ekiplerimiz de bölgedeler. İnşallah en kısa sürede bu afetin izlerini ortadan kaldırmak için bütün arkadaşlarımızla birlikte canla başla çalışıyoruz" dedi.

Dün öğleden sonra başlayan şiddetli sağanak sonucu sel ve heyelanların yaşandığı Güneysu ilçesine bağlı Asmalıırmak köyü muhtarı Adem Yanık'ın cansız bedeni evinin yüz metre aşağısındaki dere yatağında bulunmuştu.

Merkeze bağlı Muradiye beldesi Orta Mahalle'de yıkılan binanın enkazından bir kadının cesedi gece geç saatlerde çıkarılmıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu çalışmaları takip etmek için bölgede.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaşananlarla ilgili İçişleri Bakanı Soylu ve Rize Valisi Çeber ile telefonda görüşerek bölgedeki durum hakkında bilgi aldı. Erdoğan, Rize'de yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu belirtti.

Rize Valiliği, meteorolojik verilere göre son 24 saat içinde Güneysu ilçe merkezinde 219, Çayeli ilçesinde 214, Rize Andon bölgesinde ise 147 kg/metrekare yağış kaydedildiğini duyurdu.