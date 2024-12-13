Rizeli annenin 24 yıllık evlat hasreti: Askere giden oğlundan bir daha haber alamadı

Erzurum’da gerçekleşen ameliyatın ardından dinlenmek için Rize’deki evine gelen Sefa Turgut, 60 günlük bir hava değişimi süreci yaşadı. 2000 yılının Mayıs ayında hava değişiminin bitmesi ile otobüsle Ardahan’a gitmek üzere yola çıkan Sefa Turgut isimli askerden bir daha haber alınamadı.

Komutanlarının "Sefa gelmedi, hava değişimi süresi doldu, gelsin" diyerek kendilerini aradığını dile getiren Sefa Turgut’un annesi Emine Turgut, o ana kadar oğlunun askerde olduğunu bildiğini söyledi.

''80 TANE DİKİŞİ VARDI''

Oğlu Sefa Turgut’un 11 yaşında geçirdiği talihsiz bir kaza sonrasında bacağındaki yara nedeniyle tedavi gördüğünü belirten anne Turgut, “Çocuğum 11 yaşında trafik kazası geçirmişti. Kemiğinde ufak bir rahatsızlık vardı. Doktorlar '20 yaşında iken ameliyat olabilir' demişlerdi. Asker olacaktı ama şubeye gittiğinde 'Olamazsın' dediler. Şehir dışında hastaneye gitmişti. Sevinerek geri döndü, ‘Anne ben hasta değilim, rapor almama gerek yok’ dedi. Çok sevinmiştim. Ardahan’da 5 aya yakın askerliğini yaptı. Komutanları rahatsızlığını öğrenmiş, ‘Oraya buraya gitmene gerek yok, seni burada ameliyat ettirelim’ demişler. Geldi bana sordu. Olabiliyorsan ol oğlum dedim. Birkaç gün oradaydım. Doktorlar ‘Teyze, sen git. Sefa’yı biz göndeririz’ dediler. Birkaç gün sonra geldi fakat ben bu kadar ağır bir ameliyat geçireceğini bilmiyordum. Diz kapağının altındaki sorun için vücudunun diğer bölgeleriyle yama yaptılar. 80 tane dikişi vardı. 45 gün buradaydı. Son zamanlarda iyice rahatsızlanmaya başladı. Doktora götürdük, ilaç aldı. ‘Oğlum böyle olmaz, seni iyi bir doktora getirelim. Rapor falan verirler’ dedim. Askere gitmek için bu kadar mı istekli olunur?” ifadelerini kullandı.