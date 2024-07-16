Rize'nin çay bahçelerinde heyelana davet: Drenaj sistemine dikkat çekildi
Rize'nin dik ve engebeli arazilerdeki çay bahçelerinde heyelan riski artıyor. Uzmanlar, aktif drenaj sisteminin önemini vurgularken bu sistemin hayati önem taşıdığını dile getirdi.
Türkiye'nin en fazla yağış alan ili Rize'de küresel iklim değişikliği kaynaklı artan lokal ve şiddetli yağışlar, eğimli arazi yapısı, yanlış yapılaşma, dere yatağındaki değişiklikler ve heyelan sahalarının tarım arazilerine dönüştürülmesinin yanı sıra ağaç kesimi de afetlere neden oluyor.