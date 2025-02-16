"Robinson Crusoe" Ziya dede hastalandı: Yerleştiği ıssız adayı yeşile bürümüştü

''ADA YETİM KALMADI''

Ziya Abay'ın ada için çok büyük emek çektiğini dile getiren Pertek Belediye Başkanı Recai Vural, şu ifadeleri kullandı:

"Adada 4 bine yakın ağaç ve her türlü meyve var. Kaliteli ve çok büyük emek verilen bir ada. Ziya ağabeyden dolayı Robinson Adası diyorlar. Çok emek çekti. Şu an kendisi hasta olduğu için ada yetim kaldı diye düşünüyorlar. Ben belirteyim ki ada yetim kalmadı. Pertek Belediyesi olarak gerekli girişimlerde bulunulacağız. Bu konuda yeterli personelimiz bulunuyor.''