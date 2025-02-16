"Robinson Crusoe" Ziya dede hastalandı: Yerleştiği ıssız adayı yeşile bürümüştü
Tunceli ile Elazığ arasında Keban Baraj Gölü Havzası'ndaki bir adaya 20 yıl önce yerleşerek 4 bini aşkın fidan diken 86 yaşındaki Ziya Abay, hastalanınca adaya gidemez hale geldi. Bunun üzerine adaya sahip çıkan Pertek Belediye Başkanı Recai Vural; adanın sahipsiz kalmadığını, ağaçlandırmadan sulamaya, bakımından budamaya her türlü hizmeti vereceklerini söyledi.
Uzun yıllar Eskişehir'de antikacılık yapan 4 çocuk babası Ziya Abay (86), 1995 yılında eşi Emine Abay'ı trafik kazasında kaybetti. Bir süre daha Eskişehir'de kalan ancak eşini unutamayan Abay, emekli olduktan sonra memleketi olan Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Çakırtepe köyüne döndü.